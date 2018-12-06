В семье украинской телеведущей канала 1+1 Валентины Хамайко и ее мужа Андрея Онистрата радостное событие. Знаменитость из Незалежной родила сына.

В семье украинскойтелеведущей канала "1+1" Валентины Хамайко и ее мужа Андрея Онистрата радостное событие. Знаменитость из Незалежной родила сына.Хамайко рассказала о событии на своей странице в Instagram,поделившись трогательными фото. Выложил видео из клиники и ее супруг. На немона счастливо улыбается, держа малыша на груди.Роды Хамайкопрошли в Киеве, в роддоме "Лелека". Мама и малыш чувствуютсебя хорошо, передает "Обозреватель". Пользователи соцсетей порадовались за телеведущую,пожелав ей и сыночку крепкого здоровья. Присоединился к поздравлениям ителеканал, на котором работает ведущая.Отметим, чтоноворожденный стал четвертым ребенком в семье Валентины и Андрея. Супруги ужевоспитывают двух дочерей – Соломию (девять лет) и Мирославу (пять лет), а такжесына Михаила (семь лет).Примечательно, что напротяжении всей беременности Хамайко продолжала вести активную светскую жизнь ипоявлялась в студии утреннего шоу. Кроме того, женщина часто выкладывала снимкис животиком в своем микроблоге, делясь новостями с поклонниками.Как писали "Дни.ру", 5 декабря стало известно, что экс-ведущая "Орла и решки" Регина Тодоренко и Влад Топалов впервые стали родителями. Малыш появился на свет в одной из столичных клиник.