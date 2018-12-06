В семье украинской
телеведущей канала 1+1 Валентины Хамайко и ее мужа Андрея Онистрата радостное событие. Знаменитость из Незалежной родила сына.
В семье украинской
телеведущей канала "1+1" Валентины Хамайко и ее мужа Андрея Онистрата радостное событие. Знаменитость из Незалежной родила сына.
Хамайко рассказала о событии на своей странице в Instagram,
поделившись трогательными фото. Выложил видео из клиники и ее супруг. На нем
она счастливо улыбается, держа малыша на груди.
Роды Хамайко
прошли в Киеве, в роддоме "Лелека". Мама и малыш чувствуют
себя хорошо, передает "Обозреватель". Пользователи соцсетей порадовались за телеведущую,
пожелав ей и сыночку крепкого здоровья. Присоединился к поздравлениям и
телеканал, на котором работает ведущая.
Отметим, что
новорожденный стал четвертым ребенком в семье Валентины и Андрея. Супруги уже
воспитывают двух дочерей – Соломию (девять лет) и Мирославу (пять лет), а также
сына Михаила (семь лет).
Примечательно, что на
протяжении всей беременности Хамайко продолжала вести активную светскую жизнь и
появлялась в студии утреннего шоу. Кроме того, женщина часто выкладывала снимки
с животиком в своем микроблоге, делясь новостями с поклонниками.
Как писали "Дни.ру", 5 декабря стало известно, что экс-ведущая "Орла и решки" Регина Тодоренко и Влад Топалов впервые стали родителями. Малыш появился на свет в одной из столичных клиник.