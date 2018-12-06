Очередная косметическая процедура окончилась неудачно для чилийской модели Андре Диаз. Фотографию с обезображенным лицом она разместила на своей странице в Instagram.

Очередная косметическая процедура окончилась неудачно длячилийской модели Андре Диаз. Фотографию с обезображенным лицом она разместилана своей странице в Instagram.Андре активно готовилась к участию в конкурсе "МиссВселенная – 2018". Во время косметической процедуры по восстановлению кожичто-то пошло не так, и она получила сильный ожог. "Я вернулась домойопустошенной. С лицом, сожженным кислотой. Конечно, тогда все мои мечты окарьере, работе моделью и участии в конкурсе "Мисс Вселенная" рухнули",– поделилась она.Диаз отметила, что ей пришлось скрывать последствияпроцедуры более года. Чилийка боялась, что, если эксперты увидят ееизуродованное лицо, не захотят отправить на конкурс. К счастью, девушкеудалось справиться с этим. Сейчас Андре находится в Таиланде и активноготовится к мероприятию, которое состоится в середине декабря."Дни.ру" писали о том, что украинская модель ТатьянаТрибель попала в аварию со скутером в Китае. В результате ДТП девушка получила переломыног и позвоночника. "Села, проехала десять метров, вывернулся руль, врезалась вбордюр, перелетела через руль, сделав колесо в воздухе. Упав на асфальт, поняласразу, что поломаны нога и спина", – вспомнила она.У Татьяны не было страховки, и первое время в больнице ей оказывали весьма специфическую помощь. По словам Трибель, чтобы сделать рентген, ее просто таскали, бросали на пол, словно мешок картошки. Обезболивающие дали только на четвертый день, когда она перестала дышать, а на сломанную ногу даже не наложили гипс.