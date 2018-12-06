Охрана австралийского парламента выгнала с пресс-конференции
в парламенте журналистку Патрисию Карвелас. Наряд корреспондента стражи сочли
чересчур вызывающим. Пользователи соцсетей возмущены таким безумием.
Охрана австралийского парламента выгнала с пресс-конференции
в парламенте журналистку Патрисию Карвелас. Наряд корреспондента стражи сочли
чересчур вызывающим. Пользователи соцсетей возмущены таким "безумием".
Пост журналистки в Twitter собрал тысячи лайков, комментаторы поддерживают Патрисию.
Охрану обвинили в дискриминации и сексизме.
"Меня только что выкинули с конференции, утверждая, что
моя одежда слишком откровенна. Это сумасшествие", – написала Патрисия.
Ярость охраны вызвала скромная белая блуза без рукавов.
Многие пользователи пришли в недоумение и отметили, что во
внешнем виде журналистки нет ничего вызывающего. "Что? Выгнали из-за голой
руки? Полная бессмыслица", – возмущаются комментаторы. "Действительно
абсурдно. Не твой наряд, а правило", – написал бывший член парламента
Крейг Эмерсон. "Вы шутите? Пожалуйста, скажите мне, что Вы шутите", –
удивился еще один пользователь.
Другие подписчики поделились фотографиями бывшего министра
иностранных дел Австралии. Джули Бишоп неоднократно появлялась в парламенте в
платьях с оголенными руками.
По мнению большинства подписчиков, то, как поступили с Патрисией
– это оскорбление свободной прессы и дискриминация. "Я считаю, что это
решение совершенно ужасное, патриархальное, сексистское. Оно унижает женщин и
оскорбляет их интеллект и профессионализм", – пишет один из них. Другие
поддерживают журналистку, замечая, что хорошее правительство лучше, чем самый
строгий дресс-код.