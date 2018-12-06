Охрана австралийского парламента выгнала с пресс-конференции в парламенте журналистку Патрисию Карвелас. Наряд корреспондента стражи сочли чересчур вызывающим. Пользователи соцсетей возмущены таким безумием.

Охрана австралийского парламента выгнала с пресс-конференциив парламенте журналистку Патрисию Карвелас. Наряд корреспондента стражи сочличересчур вызывающим. Пользователи соцсетей возмущены таким "безумием".Пост журналистки в Twitter собрал тысячи лайков, комментаторы поддерживают Патрисию.Охрану обвинили в дискриминации и сексизме."Меня только что выкинули с конференции, утверждая, чтомоя одежда слишком откровенна. Это сумасшествие", – написала Патрисия.Ярость охраны вызвала скромная белая блуза без рукавов.Многие пользователи пришли в недоумение и отметили, что вовнешнем виде журналистки нет ничего вызывающего. "Что? Выгнали из-за голойруки? Полная бессмыслица", – возмущаются комментаторы. "Действительноабсурдно. Не твой наряд, а правило", – написал бывший член парламентаКрейг Эмерсон. "Вы шутите? Пожалуйста, скажите мне, что Вы шутите", –удивился еще один пользователь.Другие подписчики поделились фотографиями бывшего министраиностранных дел Австралии. Джули Бишоп неоднократно появлялась в парламенте вплатьях с оголенными руками.По мнению большинства подписчиков, то, как поступили с Патрисией– это оскорбление свободной прессы и дискриминация. "Я считаю, что эторешение совершенно ужасное, патриархальное, сексистское. Оно унижает женщин иоскорбляет их интеллект и профессионализм", – пишет один из них. Другиеподдерживают журналистку, замечая, что хорошее правительство лучше, чем самыйстрогий дресс-код.