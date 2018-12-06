Общее количество банкоматов ВТБ превышает 14,6 тысяч, банка «Возрождение» – более 730 банкоматов

Общее количество банкоматов ВТБ превышает 14,6 тысяч, банка «Возрождение» – более 730 банкоматовГруппа ВТБ и банк «Возрождение» реализовали проект по объединению банкоматных сетей. Теперь частные лица – владельцы карт ВТБ и «Возрождения» могут бесплатно снимать собственные средства в любом банкомате обоих банков.В настоящее время общее количество банкоматов ВТБ превышает 14,6 тысяч, банка «Возрождение» – более 730 банкоматов.«Наш совместный проект существенно расширяет число устройств для снятия денежных средств владельцев карт двух банков по всей России. Это удобный сервис, который делает банковское обслуживание еще более комфортным и оперативным», – отметил Ильнар Шаймарданов – вице-президент, начальник управления развития розничного бизнеса в дочерних компаниях Группы ВТБ.«Взаимная отмена комиссии позволит повысить удобство обслуживания и значительно увеличить доступность финансовых услуг для клиентов обоих банков, – добавила заместитель председателя правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина. – Стоит отметить, что унификация сервиса по снятию наличных является еще одним примером положительного эффекта для клиентов от интеграции банка "Возрождение" в Группу ВТБ».