Компания Cemtrex представила умный стол SmartDesk, совмещенный с компьютером. Рабочее пространство включает три 24-дюймовых монитора с тачскринами, сенсорную панель, встроенную клавиатуру, беспроводную зарядку, сканер документов и выдвижную секцию с беспроводными наушниками.

Компания Cemtrex представила "умный стол" SmartDesk, совмещенный с компьютером. Рабочее пространство включает три 24-дюймовых монитора с тачскринами, сенсорную панель, встроенную клавиатуру, беспроводную зарядку, сканер документов и выдвижную секцию с беспроводными наушниками."Рабочее место будущего" регулируется по высоте, чтобы пользователь мог работать стоя или сидя. В поверхность стола, возле трекпада, встроен контроллер Leap Motion. Он позволяет управлять ПК жестами, отслеживая положение отдельных пальцев. Взмахами руки можно прокручивать документы и веб-страницы в браузере, перемещать окна с одного экрана на другой, приближать или отдалять картинку, сдвигая ладони.Между центральным и правым монитором размещена 5-мегапиксельная веб-камера (1080p) для видеозвонков, между левым — обращенная вниз камера, которая автоматически сканирует любой располагаемый под ней документ.В левом выдвижном ящике спрятаны Bluetooth-наушники — почти как Apple AirPods. В Cemtrex говорят, что устройство может быть подключено к корпоративной телефонной системе, чтобы пользователи смогли совершать звонки без офисного телефона.Внутри стола находится мини-ПК на Windows 10. Конфигурация включает процессор Intel Core i7 8-го поколения, 16 либо 32 гигабайта оперативной памяти DDR3, SSD-накопитель объемом 256 ГБ плюс жесткий диск на 1 терабайт, видеокарта GTX 1050 Ti (4 ГБ) либо GTX 1060 Ti (6 ГБ). К подключению готовы один USB 3.1 Type-C, два USB 3.1 Type-A, два USB 2.0, 3,5-мм аудиопорт и Ethernet-интерфейс.∎Microsoft представила свой самый быстрый компьютер читайте такжеКупить SmartDesk "все-в-одном" можно за $4500, пишет Engdaget. В США его начнутся доставлять в конце декабря.