Газовикам не платят управкомпании. Они собирают с жильцов деньги за обслуживание крышных котельных многоквартирных домов, однако, расплачиваться с ресурсоснабжающей компанией не спешат. Долг уже достиг 10-ти с половиной миллионов рублей. Газовики обратились в суд, прокуратуру и правоохранительные органы.

Газовикам не платят управкомпании. Они собирают с жильцов деньги за обслуживание крышных котельных многоквартирных домов, однако, расплачиваться с ресурсоснабжающей компанией не спешат. Долг уже достиг 10-ти с половиной миллионов рублей. Газовики обратились в суд, прокуратуру и правоохранительные органы. К решению проблемы также подключились власти областного центра, поскольку основная часть компаний-должников находится во Владимире. Жителям областного центра также предложено со своими управкомпаниями, и поднять вопрос о задолженности. Список компаний-должников на нашем сайте. "Газпром" напоминает, что по закону может ограничить или полностью прекратить поставку газа, а управкомпании-должники лишиться лицензии.По состоянию на 26 ноября общая дебиторская задолженность данных организаций достигла 10,5 млн рублей.Наибольшую просроченную дебиторскую задолженность (ПДЗ) накопили следующие потребители:- ООО УК Квартал- 1 177,8 тыс. руб.;- ООО Квартал- 925,5 тыс. руб.;- ООО УК Порядок- 475,5 тыс. руб.;- ООО Содружество- 487,0 тыс. руб.;- ООО Домжилсервис- 351,1 тыс. руб.За 11 месяцев 2018 года наибольший рост допустили:- ООО УК Квартал (г. Муром)- 1 177,8 тыс. руб.;- ООО УК Порядок- 475,5 тыс. руб.;- ООО Домжилсервис- 351,1 тыс. руб.- ООО Содружество- 315,3 тыс. руб.что составляет 2,3 млн рублей.Справка:В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ О газоснабжении в Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2016 г. № 1245 О порядке ограничения подачи (поставки) и отбора газа, а также Федеральным законом от 03.11.2015 № 307-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов, несвоевременная или неполная оплата юридическими лицами поставок природного газа влечет:1. Ограничение или полное прекращение подачи газа.2. Ежедневное начисление пени для УК и ТСО при задержке платежа на срок:от 1 до 60 дней – 1/300 ставки рефинансирования ЦБот 61 до 90 дней – 1/170 ставки рефинансирования ЦБот 91 дней и более – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ./ По данным ООО Газпром межрегионгаз Владимир /