В розыгрыше футбольного Кубка России продолжились матчи 1/4 финала. Московский Спартак на домашней Открытие Арене принимал Урал из Екатеринбурга. Хозяева открыли счет в начале второго тайма, но победу не удержали, пропустив ответный гол – 1:1.

В розыгрыше футбольного Кубка России продолжились матчи 1/4 финала. Московский "Спартак" на домашней "Открытие Арене" принимал "Урал" из Екатеринбурга. Хозяева открыли счет в начале второго тайма, но победу не удержали, пропустив ответный гол – 1:1.Первые 45 минут обе команды провели достаточно осторожно и не создали массы голевых моментов. Надо признать, что "Урал" хоть и играл вторым номером, но почти не уступал хозяевам.Тем не менее, на старте второго тайма два момента имел Ханни и один из них он использовал. Так "красно-белые" повели – 1:0. Но удержать победный счет не удалось: ответный мяч на счету Ильина. Соперникам предстоит сыграть повторную встречу в столице Урала.