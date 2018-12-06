Пожарные спасли трёх человек. ЧП произошло в многоквартирном жилом доме в Юрьевце. Пожарные прибыли через 4 минуты после вызова. В подъезде наблюдалось сильное задымление. Дым шёл из квартиры на 4-ом этаже. В ней огнеборцы обнаружили трёх человек, которые самостоятельно не могли покинуть помещение

Пожарные спасли трёх человек. ЧП произошло в многоквартирном жилом доме в Юрьевце. Пожарные прибыли через 4 минуты после вызова. В подъезде наблюдалось сильное задымление. Дым шёл из квартиры на 4-ом этаже. В ней огнеборцы обнаружили трёх человек, которые самостоятельно не могли покинуть помещение. Параллельно проводилась эвакуация остальных жильцов. Спасено 3 человека и эвакуировано 10-ть. С открытым горением огнеборцы справились за 5 минут. В результате пожара сгорели постельные принадлежности на площади двух квадратных метров. Среди причин пожара - неосторожное обращение с огнём при курении.