В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день. Наиболее интересной получилась встреча в Москве, где Спартак принимал финский Йокерит. Гости до середины третьего периода сохраняли интригу, но неожиданно провалили концовку матча – 1:5.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день. Наиболее интересной получилась встреча в Москве, где "Спартак" принимал финский "Йокерит". Гости – фавориты Западной конференции и до середины третьего периода сохраняли интригу, но неожиданно провалили концовку матча – 1:5.При этом "джокеры" из столицы Финляндии открыли счет – отличился Весалайнен. Но вскоре Хохлачев восстановил равновесие, а в начале третьей 20-минутки он же забил второй гол. Игра после этого пошла более открытая, но, как ни странно, в ней удача сопутствовала "бумажному" аутсайдеру: на исходе встречи Федоров, Зубов и Осипов добили "раненых" гостей.Результаты других матчей дня: "Динамо" (Москва) — "Куньлунь Рэд Стар" – 4:3, "Сочи" – "Динамо" (Рига) – 3:2 Б, "Слован" – "Салават Юлаев" – 2:5.