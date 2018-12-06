В модном столичном клубе icon состоялся закрытый концерт лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна. Билеты на легендарного рокера разлетелись за считанные минуты. А вот у Светланы Лободы, с которой немецкому музыканту приписывают роман, было особое приглашение. Корреспонденту Дни.Ру удалось стать свидетелем встречи звезд.

В модном столичном клубе icon состоялся закрытый концерт лидера группыRammsteinТилля Линдеманна. Билеты на легендарного рокера разлетелись за считанные минуты. А вот у Светланы Лободы, с которой немецкому музыканту приписывают роман, было особое приглашение. Корреспонденту "Дни.Ру" удалось стать свидетелем встречи звезд.За час до начала шоу, фото– и видеосъемка которого, была категорически запрещена, к служебному входу подъехал автомобиль представительского класс , из которого в сопровождении охраны вышла Светлана Лобода с дочерью Евой.Правда, уже к началу концерта 7-летняя наследница суперзвезды вместе с няней покинула площадку ввиду жесткого возрастного ограничения мероприятия "18+". Строгая мама была неумолима – детское время кончилось.Сама же Светлана была замечена в VIP-ложе, из которой с любовью наблюдала за всем происходящем на сцене. Сразу после концерта Лобода и Тилль уединились в гримерке артиста.Напомним, что ранее артисты устроили тайное свидание в Берлине, где Лобода находилась в рамках тура по Германии. За несколько часов до концерта в немецкой столице здание, где должна была выступить украинская певица, было оцеплено полицией – к служебному входу пускали только по специальным пропускам.Тогда Светлана и Тилль появились вместе в концертном зале, но выступление лидер легендарной группы смотрел из VIP-ложи, вдали от посторонних любопытных глаз. Куда отправилась звездная пара после концерта – неизвестно, но вскоре в Instagram Светланы был опубликован загадочный пост.