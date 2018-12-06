Британский журналист Пирс Морган заявил, что в прошлом состоял в романтических отношениях с Меган Маркл, однако она бросила его сразу после знакомства с принцем Гарри. Телеведущий предупреждал бывшую актрису, что если она и дальше будет играть с королевской семьей, то ее ожидает трагическая судьба бунтарки-принцессы Дианы.

Британский журналист Пирс Морган заявил, что в прошлом состоял в романтических отношениях сМеган Маркл, однако она бросила его сразу после знакомства с принцемГарри. Телеведущий предупреждал бывшую актрису, что если она и дальше будет "играть"с королевской семьей, то ее ожидает трагическая судьба бунтарки-принцессы Дианы.Пирс Морган настаивает на том, что Меган Маркл рассталась с ним в2016 году сразу после того, как встретила принца Гарри. Ведущий шоу "Доброе утро, Британия"рассказал, с чего началось их знакомство. В 2015 году он подписался на актрису сериала "Форс-мажоры" в Twitter, после чего будущая герцогиня ответила ему в личном сообщении.Они стали часто переписываться, пока не встретились в пабе во время ее поездки вСоединенное Королевство в июне 2016 года.Однако их общение прекратилось, как только Маркл представили младшему сыну принца Чарльза. "Когда на горизонте появился кто-то более важный и влиятельный,меня сразу же отбросили как ненужный мешок картошки", – утверждает Пирс. Посленеприятного эпизода он стал относиться к Меган "подозрительно и скептично". "Ябольше никогда не получал от нее сообщений. Перед ней появилась социальнаялестница, и она решила взобраться по ней", – заявил Пирс.Морган считает, что герцогиню ожидает судьба принцессы Дианы. "Сейчас она поняла, что если ты пытаешься играть с монаршейсемьей так же, как играла с другими людьми, то столкнешься с системой,которую никогда не сможешь одолеть. Просто вспомните принцессу Диану или герцогинюЙоркскую", – заключил он.Напомним, что герцог и герцогиня Сассекские недавно объявили о том, что они собираются покинутьКенсингтонский дворец и перебраться во Фрогмор-хаус в Виндзоре. Официальныепредставители монаршей семьи поясняют, что супруги хотят иметь большепространства, когда появится первенец.Британская пресса связывает их отъезд с тем, чтобывшая актриса так и не смогла найти общий язык с Кейт Миддлтон. Меган уже не раз успела показать скверный характер: она довела своего бывшего личного ассистента до слез, плохо относилась к слугам, отправляя им инструкции в 5 утра, и чуть не вступила в спор с Елизаветой II из-за тиары.