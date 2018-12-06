Матчи с участием футбольных клубов Монако и Марселя отменены и перенесены на более поздний срок из-за массовых протестов во Франции. Встречи 17-го тура французской лиги 1 должны были состояться в эти выходные.

Матчи с участием футбольных клубов "Монако" и "Марселя" отменены и перенесены на более поздний срок из-за массовых протестов во Франции. Встречи 17-го тура французской лиги 1 должны были состояться в эти выходные."Монако", за который выступает россиянин Александр Головин, 7 декабря должен был принять "Ниццу", а "Марсель" 9 декабря не сыграет на выезде с "Сент-Этьеном"​​​. Как сообщает РИА Новости, игры были перенесены после обращения властей Монако и префектуры департамента Луара соответственно. Новые даты матчей будут объявлены позже.Ранее были перенесены матчи "Пари Сен-Жермен" — "Монпелье" и "Тулуза" — "Лион".