Премьер-министр Дмитрий Медведев предсказал неминуемый рост безработицы в России. Причиной сокращения рабочих мест станет цифровизация экономики.

Премьер-министр Дмитрий Медведев предсказал неминуемый рост безработицыв России. Причиной сокращения рабочих мест станет цифровизация экономики.Переход на цифру создает риски увеличения безработицы, и этомунужно противостоять, заявил Медведев в интервью российским телеканалам. "Внедрениесовременных цифровых технологий действительно означает изменение количестварабочих мест. Вызов, связанный с цифровизацией, создает проблемы такого рода",– сказал .При этом премьер напомнил, что сейчас в России сложилась благоприятнаяситуация с безработицей: официальный показатель не превышает 5%. По методике Международнойорганизации труда этот показатель в России составляет 4,7%, для развитых стран этонемного. К примеру, в Италии безработица находится на уровне 10%.По мнению , россиян нужно готовить к тому,чтобы они могли занимать более сложные, более высокотехнологичные рабочиеместа. Для этого необходимо разрабатывать программы переподготовки.Говоря о повышении пенсионного возраста, назвал эторешение властей самым трудным за последнее десятилетие. Все, кто готовил измененияв пенсионное законодательство, понимали, что они не добавляютвласти популярности.Повышение пенсионного возраста – это наименьшее зло.Данное решение рассчитано на длительную перспективу. Без него властям неудалось бы обеспечить рост пенсий.Повышение пенсионного возраста никому не нравится, но еслимы будем делать только то, что всем нравится, то превратимся в отсталую, оченьслабую страну, сказал .Глава кабмина пообещал, что пенсии в России будут неуклоннорасти, причем не только в ближайшие шесть лет, но и далее. "Это прямозафиксировано: каждый год в течение шести лет пенсия будет расти на одну тысячурублей. Понятно, что и дальше рост пенсий продолжится. В историческойперспективе это можно сделать только проведя сложные, но назревшие реформы",– отметил Медведев.Премьер-министр заверил россиян, что власть будет и впредьпринимать только ответственные решения.