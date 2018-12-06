На чемпионате мира по хоккею, который пройдет в 2019 году в Словакии, изменениям подвергнется формат овертайма. В дополнительное время на стадии плей-офф на площадке будут находиться по три полевых игрока с каждой из сторон. Об этом сообщил официальный сайт Международной федерации хоккея.

На чемпионате мира по хоккею, который пройдет в 2019 году в Словакии, изменениям подвергнется формат овертайма. В дополнительное время на стадии плей-офф на площадке будут находиться по три полевых игрока с каждой из сторон. Об этом сообщил официальный сайт Международной федерации хоккея.В случае ничьей по итогам основного времени матча команды на групповом этапе проведут пятиминутный овертайм. Начиная с четвертьфиналов, соперники сыграют 10 минут дополнительного времени, а затем, если не будет выявлен победитель, посоревнуются в серии буллитов. Этот же формат станет действовать и в матче за третье место.В финале предусмотрены 20-минутные овертаймы. Команды сыграют до "золотого гола". Буллиты в финале не пробиваются.Напомним, что ранее в плей-офф команды в дополнительное время играли в формате "четыре на четыре". Кроме того, в финале победитель мог быть определен после буллитной серии.