Организаторы конкурса Мисс Бум-Бум
– 2018 назначили огромный штраф для массажистки Алини Увы, устроившей
грязную потасовку во время вручения наград. Девушка повела себя так, потому что
не стала победительницей.
Организаторы конкурса "Мисс Бум-Бум
– 2018" назначили огромный штраф для массажистки Алини Увы, устроившей
грязную потасовку во время вручения наград. Девушка повела себя так, потому что
не стала победительницей.
Алини
не вошла даже в тройку финалисток. Во время оглашения результатов Ува подошла к
королеве конкурса Эллен Сантану и обвинила ее в том, что прелести конкурентки
искусственные. Затем она сорвала с нее ленту и надела на себя.
За подобное
хулиганство девушку обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч долларов,
сообщает The Sun.
Если модель не заплатит и не вернет ленту – разбирательство перейдет в суд.