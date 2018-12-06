Организаторы конкурса Мисс Бум-Бум – 2018 назначили огромный штраф для массажистки Алини Увы, устроившей грязную потасовку во время вручения наград. Девушка повела себя так, потому что не стала победительницей.

Организаторы конкурса "Мисс Бум-Бум– 2018" назначили огромный штраф для массажистки Алини Увы, устроившейгрязную потасовку во время вручения наград. Девушка повела себя так, потому чтоне стала победительницей.Алинине вошла даже в тройку финалисток. Во время оглашения результатов Ува подошла ккоролеве конкурса Эллен Сантану и обвинила ее в том, что прелести конкуренткиискусственные. Затем она сорвала с нее ленту и надела на себя.За подобноехулиганство девушку обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч долларов,сообщает The Sun.Если модель не заплатит и не вернет ленту – разбирательство перейдет в суд.