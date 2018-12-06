«В рамках благотворительного автопробега полицейские и ведущие радиостанции «Милицейская волна» посетят детские дома, а также центр реабилитации инвалидов», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сегодня «Объединенная редакция МВД России» совместно с Управлением общественных связей МВД России запускают благотворительный автопробег «Новогодний патруль». Сотрудники органов внутренних дел и ведущие радиостанции «Милицейская волна» на специально оформленном автомобиле проедут по нескольким городам, посетят детские дома, а также центр реабилитации инвалидов.Полицейские вручат подарки, пообщаются с воспитанниками детских центров, с пенсионерами в доме престарелых, расскажут об особенностях службы.Акция организована при поддержке территориальных подразделений МВД России. Автопробег пройдет по таким городам, как Ковров, Егорьевск, Тверь, Муром и Москва.Цель акции – подарить новогоднее настроение тем, кто в преддверии праздников особенно нуждается в заботе и теплом отношении, и привлечь внимание общества к проблемам наименее защищенных граждан – детей и пожилых людей, напомнить людям о важности поддержки друг друга в трудной ситуации», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.