Потерпевшая рассказала, что в магазин зашли двое неизвестных и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили из кассы денежные средства...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Митино задержали двоих приезжих в возрасте 23 и 35 лет, подозреваемых в совершении разбойного нападения на магазин.В полицию обратилась 39-летняя женщина, работающая продавцом в одном из специализированных магазинов. Она рассказала, что в магазин зашли двое неизвестных и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили из кассы денежные средства, после чего скрылись с места происшествия.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых недалеко от места происшествия. У злоумышленников был изъят пневматический пистолет.По данному факту следствием ОМВД России по району Митино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56