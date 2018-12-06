МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных условиях
МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных условиях
Пресс-служба регионального МЧС предупреждает всех жителей Владимирской области: весь день, 6-го декабря, будет идти сильный снегопад.
Из-за неблагоприятных погодных условий, риски возникновения происшествий резко повышаются.
В «тревожном» ведомстве просят водителей не оставлять автомобили под деревьями и рекламными щитами, проявлять предельную осторожность. Также стоит как можно меньше передвигаться на личном транспорте и по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния.
При возникновении происшествий и ЧС звонить на телефоны спасения: «01» (с городского), «101», «112» (с мобильного)