Сотрудники полиции установили, что злоумышленник распространял наркотическое средство – мефедрон посредством тайников-закладок...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Богородское задержали 18-летнего молодого человека по подозрению в сбыте и покушении на сбыт наркотиков.При патрулировании территории сотрудники полиции обратили внимание на прохожего, который подозрительно себя вел, и остановили его для проверки документов. Было установлено, что молодой человек распространял наркотик посредством тайников-закладок. В результате осмотра местности полицейские обнаружили сверток с неизвестным веществом. Согласно результатам исследования материал содержит в своем составе наркотическое средство – мефедрон, массой около 1 грамма.Следствием ОМВД России по району Богородское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».Также в ходе личного досмотра у подозреваемого были обнаружены свертки с неустановленным веществом, общей массой более 500 граммов. Исследованием части изъятого вещества установлено, что оно содержит в своем составе мефедрон. Остальное направлено на экспертизу.Сотрудники полиции установили, что данное наркотическое вещество предназначалось для дальнейшей реализации через тайники-закладки.Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73