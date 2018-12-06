Скандальные подробности отношений с Алексеем Долматовым (известным
как рэпер Гуф) продолжает публиковать его 18-летняя любовница. Яна Шевцова
утверждает, что не помнит первого секса с музыкантом – якобы, тот ее
предварительно сильно напоил.
Скандальные подробности отношений с Алексеем Долматовым (известным
как рэпер Гуф) продолжает публиковать его 18-летняя любовница. Яна Шевцова
утверждает, что не помнит первого секса с музыкантом – якобы, тот ее
предварительно сильно напоил.
До Алексея у Яны не было мужчин. По крайней мере, так утверждает
сама Шевцова, которая делится в Instagram
подробностями своей первой ночи с Гуфом. По словам Яны, рэпер пригласил ее к
себе домой и "ввел в состояние алкогольного опьянения".
"Как только ему удалось ввести меня
в состояние сильного алкогольного опьянения, я заснула. Утром
проснулась и увидела около кровати простынь с кровью. Я спросила
у него: "Что это?" Он мне ответил: "А что,
не помнишь?" До Леши у меня не было мужчин", -
делится скандальными подробностями Шевцова.
Как утверждает Яна, Долматов воспользовался случаем,
а увидев ее слезы, клялся, что никогда не бросит.
Шевцова еще раньше говорила, что сделала от Гуфа аборт – рэпер
не был готов к отцовству. Сам Гуф признается, что секс с Яной у
него был – но какие-либо дальнейшие отношения отрицает, пишет Life.ru.
Рэпер Гуф недавно расстался с солисткой A'Studio Кети
Топурией. После этого стало известно, что на протяжении двух лет артист
встречался с некой Яной Шевцовой из Екатеринбурга, которая младше его на 20
лет. Яна опубликовала в Сети свою переписку с Долматовым, пыталась вынудить его
принять участие вместе с ней в одном из ток-шоу на федеральных каналах.
Чтобы забыться после пережитого с Гуфом, Яна завязала
отношения с рэпером Никитой Кузнецовым, выступающим под псевдонимом Mastank. Обеспокоенные
пользователи завалили ее предупреждениями – чтобы она была осторожнее с этим
ветреным музыкантом.