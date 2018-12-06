Скандальные подробности отношений с Алексеем Долматовым (известным как рэпер Гуф) продолжает публиковать его 18-летняя любовница. Яна Шевцова утверждает, что не помнит первого секса с музыкантом – якобы, тот ее предварительно сильно напоил.

Скандальные подробности отношений с Алексеем Долматовым (известнымкак рэпер Гуф) продолжает публиковать его 18-летняя любовница. Яна Шевцоваутверждает, что не помнит первого секса с музыкантом – якобы, тот еепредварительно сильно напоил.До Алексея у Яны не было мужчин. По крайней мере, так утверждаетсама Шевцова, которая делится в Instagramподробностями своей первой ночи с Гуфом. По словам Яны, рэпер пригласил ее ксебе домой и "ввел в состояние алкогольного опьянения"."Как только ему удалось ввести меняв состояние сильного алкогольного опьянения, я заснула. Утромпроснулась и увидела около кровати простынь с кровью. Я спросилау него: "Что это?" Он мне ответил: "А что,не помнишь?" До Леши у меня не было мужчин", -делится скандальными подробностями Шевцова.Как утверждает Яна, Долматов воспользовался случаем,а увидев ее слезы, клялся, что никогда не бросит.Шевцова еще раньше говорила, что сделала от Гуфа аборт – рэперне был готов к отцовству. Сам Гуф признается, что секс с Яной унего был – но какие-либо дальнейшие отношения отрицает, пишет Life.ru.Рэпер Гуф недавно расстался с солисткой A'Studio КетиТопурией. После этого стало известно, что на протяжении двух лет артиствстречался с некой Яной Шевцовой из Екатеринбурга, которая младше его на 20лет. Яна опубликовала в Сети свою переписку с Долматовым, пыталась вынудить егопринять участие вместе с ней в одном из ток-шоу на федеральных каналах.Чтобы забыться после пережитого с Гуфом, Яна завязалаотношения с рэпером Никитой Кузнецовым, выступающим под псевдонимом Mastank. Обеспокоенныепользователи завалили ее предупреждениями – чтобы она была осторожнее с этимветреным музыкантом.