За неполный день депутаты Верховной рады успели увеличить вдвое морскую территорию страны, разрешив пограничникам без предупреждения стрелять по всем, кто им не нравится. Приравняли в правах боевиков ОУН и УПА (запрещена в России) к ветеранам Великой Отечественной. Но главное — разорвали Договор о дружбе и сотрудничестве с Россией.

За неполный день депутаты Верховной рады успели увеличить вдвое морскую территорию страны, разрешив пограничникам без предупреждения стрелять по всем, кто им не нравится. Приравняли в правах боевиков ОУН и УПА (запрещена в России) к ветеранам Великой Отечественной. Но главное — разорвали Договор о дружбе и сотрудничестве с Россией.Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук уже назвал подобное решение "контрольным выстрелом, не оставляющим шансов на прекращение боевых действий и установление мира на Донбассе".За разрыв Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией Верховная рада голосует майданным большинством. И понятно, почему."Абсолютно безответственное решение, которое спровоцировал Порошенко. Он разрушает всю гамму наших отношений: торгово-экономических, политических, культурных, социальных", — уверен председатель "Комитета спасения Украины" Николай Азаров.Голосование — формальность. Украинский МИД ведь еще в сентябре заявил: продлевать договор не будет. Но Порошенко было важно устроить очередное показательное выступление в эфире: о мнимой российской агрессии, и тех, кто угрожает его единовластию."Меня очень огорчило, что сегодня в Раде мы не увидели Юлию Тимошенко. Мы не видели ее и когда голосовали за признание России страной-агрессором, и когда голосовали за очень много законов об осуждении агрессора", — заявил председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.Юлия Тимошенко и не скрывала: она в США на смотринах перед предстоящими выборами. Глава "Батькивщины" надеется убедить Белый дом в своей лояльности. И уже попросила спецпредставителя Госдепа США Волкера усилить антироссийские санкции.Но и без Тимошенко повестка в Раде выдалась насыщенной. Украинским пограничникам разрешили открывать огонь на поражение без предупреждения. А боевиков украинской повстанческой армии, тех, что воевали на стороне гитлеровской Германии, а потом убивали на западной Украине советских солдат и партийных работников, окончательно уравняли в правах с ветеранами Великой Отечественной. Сын главаря УПА, Шухевича, лично убеждал в важности закона. А неонацист Парубий устроил почти истерику, когда с первого и даже второго раза проголосовать не получилось.Ветераны Великой Отечественной закон восприняли как плевок. Но говорить об этом боятся. Их ветеранские организации в последнее время на осадном положении. Вызывают в СБУ на допросы, называя агентами Кремля."Когда я начал говорить, что же вы делаете? Вы забираете помещение у ветеранов, лишаете их льгот, финансовой поддержки. Они отвечают: а что, у вас ветераны есть?" — рассказывает заместитель председателя Киевской городской организации ветеранов Валентин Свидельский.Методы запугивания СБУ отработаны. Священнослужители канонической украинской православной церкви все еще приходят в себя после обысков и допросов. Спецслужбы давят: скоро объединительный собор, который, по замыслу Порошенко, должен легитимизировать церковь раскольническую. Дата объявлена — 15 декабря. Провести собор стамбульский патриарх Варфоломей уже отрядил в Киев митрополита Галльского Эммануила. Он известен в том числе и тем, что борется за права гомосексуальных движений, поддерживая тесные связи с французской ассоциацией ЛГБТ. Порошенко это не смущает. В день вооруженных сил Украины он снова наряжается в камуфляж и отправляется к житомирским десантникам. В качестве поздравления — приказ о переброске к границе с Россией и 10 минут речей о том, как рады украинцы военному положению."Сбор резервистов, который проходит в эти дни в областях, где действует режим военного положения, продемонстрировал высокую готовность и желание наших граждан встать на защиту страны. В некоторые военкоматы пришло в два-три раза больше резервистов, чем нужно. Это показатель высокого авторитета, которым пользуется украинская армия", — уверен Порошенко.А вот об авторитете наглядно: это Черкассы. Чтобы выполнить план, сотрудники военкоматов просто хватают молодых людей на улицах. Угрожают штрафами и арестом. Но количество уклонистов только растет. В Киеве — почти 80 процентов.Мотивацию пытаются повысить материальным поощрением: резервистам обещают от 180 до 300 долларов во время учений, в зависимости от звания. А в Киеве сейчас проверяют готовность бомбоубежищ на случай угрозы. Правда, никакой документации на эти объекты не сохранилось. Поэтому спасатели со смартфонами в руках пытаются найти укрытия по спутниковому навигатору.