США и НАТО хотят взять Россию на слабо. По мнению экспертов, именно такие цели преследует Вашингтон, отправляя свои эсминцы в Азовское море.

США и НАТО хотят взять Россию на слабо. По мнению экспертов,именно такие цели преследует Вашингтон, отправляя свои эсминцы в Азовское море.Отправка военных кораблей США к берегам России может вызватьновый виток международного противостояния, полагает политолог ВладимирДжаралла. "США решат попробовать, что называется, Россию на слабо.Проверить на прочность границы, за которые можно зайти в американо-российскихотношениях", – сказал эксперт в интервью РИА Новости.По его мнению, американская элита активно продвигаетсценарий силового давления и параллельно использует Украину для подготовки новыхпровокаций. "В сочетании с новостью, что американский эсминец прошел близбазы ВМС России во Владивостоке, становится понятно, что давлениеосуществляется в разных точках границы России", – сказал Джаралла.Как писали Dni.Ru, военный эксперт АлександрСурков заявил, что Североатлантический альянс решился на ввод своих кораблей вАзовское море. По его словам, Запад готов поддержать Киев в регионе, но дляэтого Украина должна разорвать соглашение с Россией о совместном использованииАзовского моря."Решение о вводе кораблей НАТО в Азовское море ужевнутренне принято. Сейчас идет его документальное оформление, имплементация,медийное обеспечение", – заявил Сурков.Напомним, что минувшей ночью США уже начали прощупывать оборонуРоссии на восточных рубежах: ракетный эсминец США McCampbell прошел вблизизалива Петра Великого в Приморье, где расположена стратегическая морскаябаза России.Как витиевато выразился представитель американского флота РейчелМакмарр, американский эсминец оспорил чрезмерные претензии России в Японскомморе и поддержать права, свободы и законное использование моря, котороенаходится в распоряжении США и других стран. Про Курильские острова американскийвоенный не сказал ни слова, но скрытый смысл угроз все равно всем понятен.Мир входит в зону так называемой выборной турбулентности иРоссия становится мишенью для многочисленных провокаций. Очевидно, чтонапряжение на границах будет только нарастать, полагают эксперты. Но Россия ненамерена подыгрывать политикам, которые хотят остаться на своих позициях засчет провокаций с участием наших военных.Об этом на днях непрозрачно намекнул Владимир Путин, которыйотказался помогать Петру Порошенко в его предвыборной кампании, напомнил членэкспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме ВадимМанукян.По его мнению, воинственная риторика остается для украинскоголидера единственным шансом удержать власть после мартовских выборов. "Ноэто еще пол беды. Дело в том, что уже не за горами выборы президента США.Трампу тоже необходимо накачивать свой политический вес, ведь чего греха таить,избиратели готовы послать Дональда в прошлое", – продолжает Манукян.Но и здесь, по мнению эксперта, Владимир Путин тоже пока неидет на явное сближение после откровенно хамского поведения Трампа, которыйиз-за провокации Украины отменил свои официальные переговоры с Москвой насаммите в Аргентине."Кроме воинственной и санкционной риторики противРоссии лидеры свободного мира ничем больше не научились накачивать избирателей.Именно поэтому корабли НАТО собрались в свой крестовый поход на Черное иАзовское море. Пусть ребята порезвятся, выборы пройдут и их всех пошлют кчертям собачьим собственные же граждане", – резюмировал Вадим Манукян.