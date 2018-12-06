Телеведущая Виктория Боня дала откровенное интервью. Звезда призналась,
что когда-то была очень злобная и завистливая.
Телеведущая Виктория Боня дала откровенное интервью. Звезда призналась,
что когда-то была очень злобная и завистливая.
Виктория рассказала, что родилась в небольшом городе Краснокаменске.
Ее семья испытывала серьезные материальные трудности, поэтому детство Бони радужным
назвать нельзя.
В подростковом возрасте будущая звезда поняла, что пора покорять
столицу. В 16 лет она переехала в Москву.
Став знаменитой, Боня вернулась в родной город, однако земляки
оказали ей холодный прием. По словам
знаменитости, люди не могли поверить, что она сама добилась успеха. "Мол, она
просто на Ленинградке круглые сутки стоит. Я в таких случаях отвечала: "Ну,
пойдите, встаньте, если на то пошло! Чего ж вы тут сидите?" – сообщила
Виктория.
Реакция людей заставила теледиву задуматься. Немного
поразмыслив, она поняла, что когда-то сама была такой-же злобной.
"Не могла даже подумать о том, чтобы принять чей-то успех,
восхититься им. У меня в этом смысле был показательный пример, как ни странно,
с Анной Курниковой, которую я и в глаза никогда не видела. Помню, разглядывала
журнал, увидела ее и подумала: "Господи, как же я тебя ненавижу! И за деньги, и
за славу, и за Энрике", – теперь с улыбкой вспоминает Боня.
Телеведущую осенило. Это был поворотный момент в жизни
телеведущей. "Я впервые поняла, что... просто завидую. И что таких чувств в
моей жизни больше не будет", – рассказала знаменитость в интервью .