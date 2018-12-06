Телеведущая Виктория Боня дала откровенное интервью. Звезда призналась, что когда-то была очень злобная и завистливая.

Телеведущая Виктория Боня дала откровенное интервью. Звезда призналась,что когда-то была очень злобная и завистливая.Виктория рассказала, что родилась в небольшом городе Краснокаменске.Ее семья испытывала серьезные материальные трудности, поэтому детство Бони радужнымназвать нельзя.В подростковом возрасте будущая звезда поняла, что пора покорятьстолицу. В 16 лет она переехала в Москву.Став знаменитой, Боня вернулась в родной город, однако землякиоказали ей холодный прием. По словамзнаменитости, люди не могли поверить, что она сама добилась успеха. "Мол, онапросто на Ленинградке круглые сутки стоит. Я в таких случаях отвечала: "Ну,пойдите, встаньте, если на то пошло! Чего ж вы тут сидите?" – сообщилаВиктория.Реакция людей заставила теледиву задуматься. Немногопоразмыслив, она поняла, что когда-то сама была такой-же злобной."Не могла даже подумать о том, чтобы принять чей-то успех,восхититься им. У меня в этом смысле был показательный пример, как ни странно,с Анной Курниковой, которую я и в глаза никогда не видела. Помню, разглядывалажурнал, увидела ее и подумала: "Господи, как же я тебя ненавижу! И за деньги, иза славу, и за Энрике", – теперь с улыбкой вспоминает Боня.Телеведущую осенило. Это был поворотный момент в жизнителеведущей. "Я впервые поняла, что... просто завидую. И что таких чувств вмоей жизни больше не будет", – рассказала знаменитость в интервью .