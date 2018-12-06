Пожары произошли в один час

Пожары произошли в один часНочью в Юрьевце за один час сгорела квартира, а сразу за ней - припаркованный автомобиль. Если судить по адресам микрорайона, куда вызывали пожарных, они принадлежат разным людям.В 23:04 5 декабря на пульт диспетчера МЧС пришло сообщение о том, что в кирпичной пятиэтажке из трехкомнатной квартиры идет дым. В одной из комнат сгорела мебель. Пострадала 61-летняя женщина. Кроме того, трех человек пожарные спасли, еще десятерых соседей - эвакуировали.Через 40 минут спасатели того же подразделения поехали тушить автомобиль. В легковушке выгорел салон, никто не пострадал. В ликвидации последствий пожара участвовали 11 человек и 3 спецмашины.