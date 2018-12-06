Украинских телевизионщиков
на днях предупредили: если в новогоднем эфире появятся концерты с российскими
исполнителями, то телеканалы будут оштрафованы.
Украинских телевизионщиков
на днях предупредили: если в новогоднем эфире появятся концерты с российскими
исполнителями, то телеканалы будут оштрафованы.
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что Национальный совет по вопросам телевидения и
радиовещания будет применять к ослушавшимся каналам сначала штрафы, а потом,
возможно, лишение лицензий. При этом политик посоветовал согражданам в "крутить украинское", ведь, по его словам, "оно очень хорошее,
качественное и популярное".
Основные съемки "голубых
огоньков" для прошли в Киеве еще в ноябре, передает сайт Для
украинцев споют София Ротару, Таисия Повалий, Ани Лорак, Верка Сердючка, Ирина
Билык, Олег Винник, MONATIK, бывшая солистка группы "ВИАГРА" Надежда Мейхер и
другие исполнители Незалежной.
Новогодний концерт на
"Интере" называется "Главная елка страны". К слову, 71-летняя Ротару, отказавшаяся в этом году от участия в новогодних
концертах в России, отметится во многих главных новогодних концертах на
украинских каналах.
Напомним, благодаря
опубликованной в Сети фотографии телезрители смогли узнать некоторые
подробности грядущего "Голубого огонька". Оказалось, что своим
присутствием на экранах в этом году, как и в предыдущие разы, россиян будут
радовать такие певцы, как Филипп Киркоров и Николай Басков.