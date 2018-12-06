Украинских телевизионщиков на днях предупредили: если в новогоднем эфире появятся концерты с российскими исполнителями, то телеканалы будут оштрафованы.

Украинских телевизионщиковна днях предупредили: если в новогоднем эфире появятся концерты с российскимиисполнителями, то телеканалы будут оштрафованы.Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что Национальный совет по вопросам телевидения ирадиовещания будет применять к ослушавшимся каналам сначала штрафы, а потом,возможно, лишение лицензий. При этом политик посоветовал согражданам в "крутить украинское", ведь, по его словам, "оно очень хорошее,качественное и популярное".Основные съемки "голубыхогоньков" для прошли в Киеве еще в ноябре, передает сайт Дляукраинцев споют София Ротару, Таисия Повалий, Ани Лорак, Верка Сердючка, ИринаБилык, Олег Винник, MONATIK, бывшая солистка группы "ВИАГРА" Надежда Мейхер идругие исполнители Незалежной.Новогодний концерт на"Интере" называется "Главная елка страны". К слову, 71-летняя Ротару, отказавшаяся в этом году от участия в новогоднихконцертах в России, отметится во многих главных новогодних концертах наукраинских каналах.Напомним, благодаряопубликованной в Сети фотографии телезрители смогли узнать некоторыеподробности грядущего "Голубого огонька". Оказалось, что своимприсутствием на экранах в этом году, как и в предыдущие разы, россиян будутрадовать такие певцы, как Филипп Киркоров и Николай Басков.