Россиянин Хабиб Нурмагомедов не полетит на заседание Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) по делу о потасовке, которая случилась 6 октября после его победного боя с ирландцем Конором Макгрегором. Заседание пройдет 10 декабря.

Россиянин Хабиб Нурмагомедов не полетит на заседание Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) по делу о потасовке, которая случилась 6 октября после его победного боя с ирландцем Конором Макгрегором. Заседание пройдет 10 декабря.Отметим, что в этот день должно было рассматриваться только дело и возможные санкции по отношению к Нурмагомедову. Ранее разрешение не посещать данное слушание получил Макгрегор."Вариант заключения соглашения о примирении еще существует до понедельника, — сказал исполнительный директор NSAC Боб Беннетт, которого цитирует РИА Новости. — В случае если примирение не состоится, то юристы Хабиба запросили отложить слушание (до следующего заседания комиссии)".Напомним, что по итогам инцидента NSAC возбудила дисциплинарное расследование, Нурмагомедову грозит дисквалификация.