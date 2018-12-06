В суде состоялась очная ставка певца Александра Серова и модели Дарьи Друзьяк. Ранее она обвинила артиста в насилии и заявила, что ждет от него ребенка, а Серов заявил, что Дарья, когда жила в его доме, похитила у него деньги. Теперь в Прямом эфире Дарья, рыдая, сообщила, что у нее был выкидыш.

Спустя месяц после скандальной программы в "Прямом эфире" состоялась очная ставка певца Александра Серова и модели Дарьи Друзьяк.Ранее она обвинила артиста в насилии и заявила, что ждет от него ребенка, а Серов заявил, что Дарья, которая некоторое время жила в его доме, похитила у него крупную сумму денег. — около 300 тысяч рублей.Факт беременности 29-летней модели, которая надеялась, что Серов ее будет продюсировать, ранее подтвердили медики. Но этот ребенок, как сказала Дарья, ей не нужен.Впоследствии, рыдая, она заявила, что у нее на нервной почве произошел выкидыш.Поклонников и защитников артиста в этой ситуации возмущает манера поведения Дарьи, которая говорит очень много неприятного о Серове и устраивает публичные истерики, после чего ее увозят из студии на скорой.Одни гости в студии считают, что ей необходимо обратиться за успокоением к батюшке, другие — что ей нужен не батюшка, а человек, изгоняющий дьявола.Дарья уверяет, что певец ее оскорблял на очной ставке в суде, о наличии денег в доме певца она не знала, а адвокат Серова поясняет, при каких обстоятельствах могли пропасть деньги.При этом во время программы всплыла информация о том, что у Дарьи ранее была судимость за кражу, на что она отвечать прямо отказалась, отправив к своему адвокату.При этом подруга Дарьи записала разговор с Серовым, в котором певец обещает, используя свои возможности, устроить Друзьяк "такое", что она "будет крутиться, как уж на сковородке".Чем закончилась очная ставка Александра Серова с Дарьей Друзьяк? Кто в этой истории вор, а кто насильник? Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".