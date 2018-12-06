После введения военного положения Украина испытывает военную технику. Глава Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов сообщил, что 5 января на полигоне под Одессой были испытаны новые крылатые ракеты.

После введения военного положения Украина испытывает боевую технику. Глава Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов сообщил, что 5 января на полигоне под Одессой были испытаны новые крылатые ракеты. По словам Турчинова, ими будет усилена береговая оборона Азовского и Черного морей.Депутат Госдумы РФ Андрей Козенко назвал действия Киева "очередными актами устрашения", которые не запугают Россию, передает издание "Известия". Парламентарий отметил также, что единственное, о чем стоит переживать после подобных испытаний – не пострадали ли мирные жители Украины.Козенко отмечает, что из-за таких испытаний военные на Украине могли лишиться "остатков своего флота". Заморские "партнеры" не спешат выделять Киеву денег на новую технику, а у Украины есть лишь старая. "Вот и приделывают к ракетам газовые баллоны и запускают", — сказал депутат.Он также привел примеры неудачных испытаний – к примеру, украинский миномет "Молот" неоднократно взрывался на учениях и в боевых условиях, что повлекло за собой жертвы. Еще пример – в октябре 2018 года часть ракеты ВСУ упала в Луганской области возле школы, а часть – в ближайшем парке.Военное положение будет действовать в 10 областях страны до 26 декабря. Оно было введено после провокации, которую Киев устроил в Керченском проливе.