Ее сменит бизнесмен Николай Питиримов

Ее сменит бизнесмен Николай ПитиримовНа недавней конференции владимирского отделения партии «Единая Россия» избрали нового секретаря. Председателем местных единороссов стал бизнесмен и депутат горсовета Николай Питиримов.Он сменил Ольгу Дееву, которая была на этом посту в течение двух лет. Она по-прежнему будет работать в партии, сохранив за собой членство в региональном политсовете.Единороссы выбирали секретаря из двух кандидатов – отдать голос можно было и за Екатерину Калачеву. Однако она попросила участников конференции проголосовать за соперника. В итоге Питиримов получил 103 голоса, а Калачева — 24.Для справкиНиколай Питиримов – член комитета по экономической политике, имущественному комплексу, развитию предпринимательства и потребительского рынка. Кроме того, он директор и учредитель нескольких коммерческих организаций: ООО «Атриум», ООО «Партнер», и ООО «Альпина», то есть ему принадлежат кафе «Вилла», «Угли», «Сити Микс» и другие.