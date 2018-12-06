Генеральная Ассамблея ООН приняла российскую резолюцию по созданию в организации рабочей группы по противодействию киберпреступности.

Генеральная Ассамблея ООН приняла российскую резолюцию по созданию в организации рабочей группы по противодействиюкиберпреступности.Как передает ТАСС, документ одобрили 119 стран, против высказались 46, 14 воздержались.Среди тех, кто не считает нужным сотрудничать в сфере Интернета, оказались представители США, Великобритании, Украины и Грузии.Резолюция содержит предложение о созыве в 2019 года рабочей группы открытого состава. Она будет трудиться на основе консенсуса, чтобы предложить мировому сообществу проработку норм, правил и принципов ответственного поведения стран в кибер-пространстве.