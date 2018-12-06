Эвелина Бледанс поддержала экс-супругу певца Данко. Телеведущая не понимает, как вокалист мог отказаться от семьи.

Эвелина Бледанс поддержала экс-супругу певца Данко. Телеведущая не понимает, как вокалистмог отказаться от семьи.Данко, в миру Александр Фадеев, около 19 лет назадпознакомился с красоткой моделью Нательей Устюменко. Через четыре года у парыродился первенец – дочь София, а спустя десять лет супруга подарила артистувторую наследницу – Агату.К сожалению, малютке Агате врачи поставили неутешительныйдиагноз – ДЦП. Артист выбивался из сил, пытаясь помочь крохе – заработать деньгина лечение. Однако этим летом он внезапно бросил семью.Наталья обратилась в суд. Женщина просила Фемиду взыскать смужа алименты. По ее словам, на реабилитацию ее младшей дочери уходит околомиллиона рублей в год.Устюменко поддерживает телеведущая Эвелина Бледанс. Она также,как и Наталья, воспитывает ребенка с особенностями развития. Теледива не понимает, как Данко решился на такую низость. Звезда ошеломлена поведением вокалиста."Как можно бросить ребенка? Для меня было настоящим шоком,когда я узнала, что Саша оставил дочку. Мне до сих пор непонятно.Человек, который так яро боролся за свою семью, жену, дочь, сейчасотдыхает где-то с молодой девочкой на море. И он абсолютноне беспокоится о том, что его ребенку, возможно, нечегокушать", – высказалась Бледанс в интервью для шоу "Выход в люди".Напомним, в прошлом, 2017 году, Эвелина призналась, чтопережила развод со своим третьим мужем Александром Семиным. Теперь она однавоспитывает сына Семена, который родился с синдромом Дауна. Знаменитость длительное время скрывала, что рассталась с мужем, делая вид, что у них в семьевсе хорошо, но потом все же решилась открыть свою тайну. Бывший супругтелеведущей активно участвует в воспитании наследника.