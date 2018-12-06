Заявления президента Украины Петра Порошенко о созыве объединительного собора показывают цену его заявлениям о европейском выборе. Считает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его мнению, это свидетельствует о беспрецедентном вмешательстве государства в церковные дела.

Заявления президента Украины Петра Порошенко о созыве объединительного собора показывают цену его заявлениям о европейском выборе. Считает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его мнению, это свидетельствует о беспрецедентном вмешательстве государства в церковные дела. Причем государства, добавляет Патриарх Кирилл, которое декларирует свой европейский выбор. Глава РПЦ считает, что Порошенко нарушает конституцию Украины, пытается управлять церковью и религиозными процессами, что абсолютно недопустимо.Патриарх Кирилл на заседании Межрелигиозного совета России заявил, что в европейской цивилизации очень важное место занимает идея светского государства. И по закону не допустимо ничего из того, что сегодня делает Порошенко на Украине. Глава Русской православной церкви предложил представить себе гипотетическую ситуацию, сообщает "Интерфакс"."Вы можете себе представить, если бы Путин заявил о том, что он собирает собор церковный 15 декабря?" – задал риторический вопрос Патриарх Кирилл.Он также предложил представить, что творилось бы в мире, если бы президент России заявил, что одна церковь нам подходит, а другая – нет."Что бы творилось в мире, как бы закричали все поборники прав человека, какая бы мощная была волна критики! Почему же никто не критикует на Западе Порошенко?" – спросил Патриарх Кирилл."Нет никакого европейского выбора, — отметил Патриарх Кирилл. — Есть свои цели, есть свои задачи, в первую очередь, связанные с тем, чтобы остаться у власти".Глава РПЦ подчеркнул, что от действий нынешней украинской власти может произойти с Украиной и с украинским народом — это сегодня никто не может спрогнозировать.