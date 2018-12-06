Дмитрий Медведев дал большое интервью российским телеканалам. Это давняя традиция. Нынешняя встреча с журналистами стала уже одиннадцатой. Премьер подвёл итоги уходящего года. Темы были самыми разными: пенсии, цены на бензин, антироссийские санкции.

Дмитрий Медведев дал большое интервью российским телеканалам. Это давняя традиция. Нынешняя встреча с журналистами стала уже одиннадцатой. Премьер подвёл итоги уходящего года. Темы были самыми разными: пенсии, цены на бензин, антироссийские санкции.Пять телеканалов. Среди них — и это главное нововведение — на этот раз есть один региональный, молодая компания "Томское время". Речь, прежде всего об экономике. Она, хоть и не так стремительно, как хотелось бы, но растет; постепенно повышаются и доходы населения. При этом — минимальные инфляция и безработица. А на непопулярные меры — изменения в пенсионном законодательстве — правительство вынуждено было пойти, чтобы увеличить пенсии."Тот вариант, который был подготовлен правительством, был достаточно простым и во многом, конечно, вызвал очень жесткую дискуссию. Мы понимали, что этот вариант должен быть доработан. И такая доработка велась. Ключевые предложения были сделаны президентом 29 августа. "Единая Россия" к этому, кстати, подключилась, и некоторые другие фракции тоже здесь помогали. В результате был выработан компромиссный пакет, который включает в себя не только те подходы, которые изложило правительство, но все-таки откорректирован возраст выхода на пенсию для женщин, сохранен разрыв в пять лет, сохранены большинство льгот. Сохранен целый ряд позиций по длительному периоду работы, я имею в виду так называемые 37 и 42 года стажа. Наконец, мы ввели правила, которые касаются дополнительного стимулирования и дополнительных выплат для жителей сельских населенных пунктов, которые длительное время трудились на селе", — рассказал премьер-министр РФ.Иногда приходится управлять страной, что называется, в ручном режиме. Иначе, к примеру, не удалось бы обуздать рост цен на бензин. У правительства есть все необходимые рычаги, чтобы стоимость топлива осталась прежней."Что для нас важнее — чтобы нефтяные компании обязательно заработали, сколько они планируют заработать или все-таки, чтобы люди могли расплачиваться за бензин, те, у которых еще и денег немного совсем? Поэтому мы вынуждены были, скажем, прямо, надавить на нефтяников и заставить их подписать эти соглашения. Я считаю, что мы поступили правильно. Будем смотреть, что будет происходить дальше. Если все будет стабильно, ничего трогать не будем. Если же ситуация выйдет из-под контроля, нам придется принять совсем не популярные среди нефтяников решения, включая введение, так называемых, заградительных пошлин на экспорт. Но, надеюсь, что до этого не дойдет", — подчеркнул Медведев.Рынок медикаментов тоже приходится регулировать, и для того, чтобы понять происхождение каждого препарата, в стране вводится обязательная маркировка. Дмитрий Медведев уверяет, что затраты на это ни в коем случае не лягут на плечи потребителей."Не грозит никакой дефицит лекарств, все будет нормально. И никакого повышения цен не предполагается", — заверил председатель кабинета министров.Следить за всеми мировыми экономическими тенденциями — тоже правительственная задача. В условиях санкционной войны, которую против России ведет Запад, нужно всегда знать, чем ответить на очередной недружественный шаг."Правительство ставило вопрос о дедолларизации. А собственно что вы имеете в виду, что это будет означать для рядового человека?" – спросил у премьер-министра журналист ВГТРК Сергей Брилев."Дедолларизация вообще не означает отказа от доллара, и никакого запрета на хождение доллара в установленных, конечно, законом рамках в нашей стране не будет. Люди смогут свободно помещать деньги в доллары и свободно продавать доллары, менять их на рубли или иную валюту. Но, нам нужно заниматься дедолларизацией, это правда. Просто потому, что мы должны ориентироваться на свою валюту, у нас валюта — рубль, нам выгоднее платить в рублях", — ответил Медведев.Может ли глава правительства, учитывая занятость, вести нормальную человеческую жизнь — спрашивают у Дмитрия Медведева. Скажем, читать что-нибудь кроме государственных документов — ведь их объем, наверняка, измеряется охапками."Я не преувеличиваю, вот в день вот такая приблизительно гора. Они меня пытают. Но я, наверное, перестал бы развиваться, как человек, если бы не старался посмотреть и в других направлениях. Я стараюсь читать. Есть такая Гузель Яхина, которая написала несколько книжек. Последняя книга на меня произвела очень сильное впечатление", — рассказал премьер.Полтора часа, почти тридцать вопросов. Откровенная беседа, в которой коснулись многих волнующих российское общество проблем — своеобразный срез жизни страны за прошедший год и взгляд на него премьер-министра.