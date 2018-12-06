Спортсменка Екатерина Куракова присоединилась к группе канадского тренера Брайана Орсера. Девушка будет представлять на международных соревнованиях Польшу.

СпортсменкаЕкатерина Куракова присоединилась к группе канадского тренераБрайана Орсера. Девушка будет представлять на международныхсоревнованиях Польшу.Спортсменкеразрешили защищать цвета этой страны на турнирах. Фигуристка подтвердила информацию. "Мне разрешили выступать заПольшу? Да, это правда", – цитирует ее Sport24.Ранее Екатерина Куракова опубликовала фотографию сканадским специалистом Брайаном Орсером. Он также является наставникомдвукратного призера Олимпийских игр Евгении Медведевой.До переезда вКанаду Куракова занималась в ЦСКА у Инны Гончаренко. В свою очередь Медведева уехала от наставницы Этери Тутберидзе.Родители Екатерины нашли спонсоров длядорогостоящих тренировок у Орсера. Также они настояли на сменефигуристкой спортивного гражданства.Талантливая юниоркаКуракова до сезона-2017/18 много лет занималась в спортивной школеолимпийского резерва "Москвич" и успешно выступала на международныхсоревнованиях. Фигуристка получала золотые медали на турнирах в Оберстдорфе, Минске, Торуне, выиграла этап Кубка России – 2017в Сызрани.