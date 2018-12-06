Спортсменка
Екатерина Куракова присоединилась к группе канадского тренера
Брайана Орсера. Девушка будет представлять на международных
соревнованиях Польшу.
Спортсменка
Екатерина Куракова присоединилась к группе канадского тренера
Брайана Орсера. Девушка будет представлять на международных
соревнованиях Польшу.
Спортсменке
разрешили защищать цвета этой страны на турнирах. Фигуристка подтвердила информацию. "Мне разрешили выступать за
Польшу? Да, это правда", – цитирует ее Sport24.
Ранее Екатерина Куракова опубликовала фотографию с
канадским специалистом Брайаном Орсером. Он также является наставником
двукратного призера Олимпийских игр Евгении Медведевой.
До переезда в
Канаду Куракова занималась в ЦСКА у Инны Гончаренко. В свою очередь Медведева уехала от наставницы Этери Тутберидзе.
Родители Екатерины нашли спонсоров для
дорогостоящих тренировок у Орсера. Также они настояли на смене
фигуристкой спортивного гражданства.
Талантливая юниорка
Куракова до сезона-2017/18 много лет занималась в спортивной школе
олимпийского резерва "Москвич" и успешно выступала на международных
соревнованиях. Фигуристка получала золотые медали на турнирах в Оберстдорфе, Минске, Торуне, выиграла этап Кубка России – 2017
в Сызрани.