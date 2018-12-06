Исполнительный
директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина рассказала о мотивах подростка.
По ее словам, одной из проблем, заставивших парня проявить агрессию в школе,
могло стать плохо написанное сочинение.
Исполнительный
директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина рассказала о мотивах подростка.
По ее словам, одной из проблем, заставивших парня проявить агрессию в школе,
могло стать плохо написанное сочинение.
Матюнина
напомнила, что в последнее время по всему миру наблюдается всплеск
агрессивности подростков. Она добавила, что подобные случаи необходимо
предотвращать профилактическими мерами.
Говоря о сочинении, специалист
отметила, что скорее всего, это последняя капля, которая заставила таким
образом старшеклассника привлечь к себе внимание. "Сейчас с этим предстоит
разобраться психологам и психиатрам", – цитирует Матюнину .
В свою очередь одноклассники описывают виновника
инцидента как мальчика, который ни с кем толком не общался, но хорошо учился. По
словам одного из ребят, на первый урок парень не пришел. "А уже на втором уроке
мы узнали, что вместо этого он явился в другой корпус, где два спортзала,
библиотека, и пытался ворваться в него, угрожая всем", – приводит слова юноши
.
Также ребята говорят о
странностях в поведении одноклассника, которые наблюдались еще в начальной
школе. "В третьем классе был случай, когда он швырнул в учителя ножницы… Потом еще однажды он прямо на уроке угрожал учителю математики… Он не говорил "убью",
но намекал, что применит силу", – поделились ученики.
Школьники считают,
что их сверстнику просто не хватало внимания родителей. Он пытался привлечь его
к себе разной "чепухой", но на это, по словам ребят, никто не реагировал. Ученики
говорят, что мальчик "рос сам по себе". "Я никогда не видел, чтобы папа или
мама приходили в школу, интересовались его учебой", – заявил один из них.
Стало известно, что родители
мальчика давно развелись. Мама сошлась с другим мужчиной. Говорят, отношения в
семье были далеки от идеальных.
По последней информации, угрожавшего убить себя
подростка уже удалось нейтрализовать. Из школы его вывели психологи в
сопровождении полицейских.
По словам источника в
следствии, у мальчика были обнаружены проблемы по части психиатрии. "Недавно
мама водила его к специалистам. Те рекомендовали положить парня на какое-то
время в стационар. Однако родные не успели этого сделать", – заявил собеседник.
Скорее всего, парень узнал о намерении родных и не хотел ложиться в психбольницу.
Есть информация и о том,
что мальчик никому конкретно не угрожал. А когда начался переполох, сел в
одной из комнат и отказывался выходить. Позже подросток поддался на уговоры
родных. Теперь с парнем будут работать психологи. По словам старшего помощника руководителя Следственного
комитета России по Москве Юлии Ивановой, сейчас в школе
работают следователи, опрашиваются педагоги и ученики.