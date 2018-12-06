Исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина рассказала о мотивах подростка. По ее словам, одной из проблем, заставивших парня проявить агрессию в школе, могло стать плохо написанное сочинение.

Исполнительныйдиректор Национального родительского комитета Юлия Матюнина рассказала о мотивах подростка.По ее словам, одной из проблем, заставивших парня проявить агрессию в школе,могло стать плохо написанное сочинение.Матюнинанапомнила, что в последнее время по всему миру наблюдается всплескагрессивности подростков. Она добавила, что подобные случаи необходимопредотвращать профилактическими мерами.Говоря о сочинении, специалистотметила, что скорее всего, это последняя капля, которая заставила такимобразом старшеклассника привлечь к себе внимание. "Сейчас с этим предстоитразобраться психологам и психиатрам", – цитирует Матюнину .В свою очередь одноклассники описывают виновникаинцидента как мальчика, который ни с кем толком не общался, но хорошо учился. Пословам одного из ребят, на первый урок парень не пришел. "А уже на втором урокемы узнали, что вместо этого он явился в другой корпус, где два спортзала,библиотека, и пытался ворваться в него, угрожая всем", – приводит слова юношиТакже ребята говорят остранностях в поведении одноклассника, которые наблюдались еще в начальнойшколе. "В третьем классе был случай, когда он швырнул в учителя ножницы… Потом еще однажды он прямо на уроке угрожал учителю математики… Он не говорил "убью",но намекал, что применит силу", – поделились ученики.Школьники считают,что их сверстнику просто не хватало внимания родителей. Он пытался привлечь егок себе разной "чепухой", но на это, по словам ребят, никто не реагировал. Ученикиговорят, что мальчик "рос сам по себе". "Я никогда не видел, чтобы папа илимама приходили в школу, интересовались его учебой", – заявил один из них.Стало известно, что родителимальчика давно развелись. Мама сошлась с другим мужчиной. Говорят, отношения всемье были далеки от идеальных.По последней информации, угрожавшего убить себяподростка уже удалось нейтрализовать. Из школы его вывели психологи всопровождении полицейских.По словам источника вследствии, у мальчика были обнаружены проблемы по части психиатрии. "Недавномама водила его к специалистам. Те рекомендовали положить парня на какое-товремя в стационар. Однако родные не успели этого сделать", – заявил собеседник.Скорее всего, парень узнал о намерении родных и не хотел ложиться в психбольницу.Есть информация и о том,что мальчик никому конкретно не угрожал. А когда начался переполох, сел водной из комнат и отказывался выходить. Позже подросток поддался на уговорыродных. Теперь с парнем будут работать психологи. По словам старшего помощника руководителя Следственногокомитета России по Москве Юлии Ивановой, сейчас в школеработают следователи, опрашиваются педагоги и ученики.