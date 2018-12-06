Возле кафе на Первомайской улице произошел конфликт между группой молодых людей. В результате драки неизвестный ударил по голове 30-летнего мужчину...

«Оперативники УВД по ВАО совместно с коллегами из ОМВД России по району Измайлово задержали 35-летнего приезжего, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В дежурную часть поступило сообщение о драке. Полицейские установили, что возле кафе на Первомайской улице произошел конфликт между группой молодых людей. В результате драки неизвестный ударил по голове 30-летнего мужчину, после чего потерпевший был госпитализирован в одну из столичных больниц.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в Московской области.По данному факту следствием ОМВД России по району Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73