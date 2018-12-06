Третье тысячелетие не принесло мира и стабильности народам, населяющим европейский континент, Ближний Восток и страны Африки. Территории бывшего СССР, Югославии, Ирака, Сирии и еще ряда стран превратились в зону маломасштабных военных конфликтов в конце 1990-х и начале 2000-х годов. Региональные войны стали обычным явлением, как и участие в них не только регулярных воинских формирований, но и различных частных военных компаний (ЧВК).

Третье тысячелетие не принесло мира и стабильности народам,населяющим европейский континент, Ближний Восток и страны Африки.Территории бывшего СССР, Югославии, Ирака, Сирии и еще ряда странпревратились в зону маломасштабных военных конфликтов в конце 1990-х иначале 2000-х годов. Региональные войны стали обычным явлением, как иучастие в них не только регулярных воинских формирований, но и различных частных военных компаний(ЧВК).Россияне сражались за национальные интересы своей страны вПриднестровье, Чечне, Абхазии и Осетии, а затем настала очередь Сирии.Все это время западная пресса пыталась представить мужественных россиян,защищающих мирных людей, "озверевшими наемниками", а либералызапугивали обывателей "вооруженными пассионариями".Только креальности это не имеет никакого отношения. Не только профессиональныевоенные помогали армии Дамаска освобождать сирийские земли от боевиков "Исламского государства" ("ИГ", "ИГИЛ" – запрещенная в России террористическая организация. – Прим. ред.), "Аль-Каиды" и других экстремистских группировок.Благодаря, в томчисле, и бойцам из частной военной компании был спасен оттеррористов ИГ народ Сирии. И двигали ими не только деньги, как нам пытаются внушитьпрозападные СМИ, а еще и вполне искреннее желание уничтожить самуюмощную на данном этапе международную террористическую организацию. Шлаборьба за идею.Бывшие ветераны боевых действий и военнослужащие,помнящие, как советские войска покидали Афганистан с потерями, какойпериод застоя и разрухи переживала армия после распада СССР, и на какомсоциальном дне оказались защитники Родины, не могли остаться в стороне.Слабость – не их выбор. Поруганная справедливость и пережитые нашейстраной унижения требовали восстановить честь и достоинство.Русскиевернулись на мировую арену и отныне не намерены позволять западнымагрессорам и террористам диктовать свои правила игры. И не отступят, какпоказали сирийские события. "Вагнеровцы" внесли решающий вклад в победунад "Исламским государством", хотя никто не умаляет вкладвоеннослужащих ВКС России и правительственных войск САР.Западнаяпресса и российские либеральные издания, чья редакционная политикаориентирована на Госдеп, пытаются манипулировать общественным мнением.Им важно умалить подвиг добровольцев, выставить их простыми наемниками,готовыми ради денег на все.Западными политиками и военными,вполне вероятно, движет зависть и страх перед мужеством,профессионализмом и идейностью бойцов из ЧВК "Вагнер". Ведь СШАполностью провалились не только на Украине, но и во главе западнойкоалиции в борьбе с ИГ в Сирии. Их военнослужащие и наемники изамериканских, французских, британских и прочих ЧВК, воюют исключительноза деньги и не способны, как россияне, сражаться до последнего бойца,чтобы избавить мир от нависшей над ним угрозы терроризма, а именно такойугрозой в свое время был ИГ.Добавьте к этому и тот факт, чтозападные правительства нарушали международное право, когда ставили подугрозу жизнь мирного населения Сирии, финансировали и спасалитеррористов. Российские добровольцы с боевиками не дружат и несотрудничают. Именно поэтому после того, как Россия решила откликнутьсяна сирийский призыв о помощи, судьба ИГ была предрешена. Террористыполностью уничтожены, но Запад еще пытается спасти их остатки, чтобы идальше сеять в Сирии разрушения.Относительно роли добровольцевиз ЧВК "Вагнер" высказался военный эксперт Борис Рожин, отметивший, чтоони отправились в арабскую республику, поскольку верили, что Россия вСирии ведет справедливую войну. В первую очередь, по идеологическимпричинам, а не ради заработка. Да, "они получают хорошие зарплаты. Ноте, кто туда поехал, не ехали только за деньгами".Отрицать этотфакт пытаются западные СМИ с "внутрироссийскими подрывными структурами".Действия "вагнеровцев" считаются достаточно эффективными, поэтому наЗападе их пытаются выставить в негативном свете, очернить, используя вседоступные для этого медиа-ресурсы. Вероятно, это часть антироссийскойинформационной кампании, продолжающейся с 2014 года.Ранее Дни.ру писали, что бойцы группы Вагнера помогли армии Сирии на юго-западе страны. Долгое время эти территории находились под контролем боевиков. Летом этого года добровольцы помогли разгромить незаконные вооруженные формирования. Кроме того, бойцы группы Вагнера принимали активное участие в битве за Пальмиру, Дейр-эз-Зор и в других крупных сражениях Сирийской войны.