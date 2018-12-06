Третье тысячелетие не принесло мира и стабильности народам,
населяющим европейский континент, Ближний Восток и страны Африки.
Территории бывшего СССР, Югославии, Ирака, Сирии и еще ряда стран
превратились в зону маломасштабных военных конфликтов в конце 1990-х и
начале 2000-х годов. Региональные войны стали обычным явлением, как и
участие в них не только регулярных воинских формирований, но и различных частных военных компаний
(ЧВК).
Третье тысячелетие не принесло мира и стабильности народам,
населяющим европейский континент, Ближний Восток и страны Африки.
Территории бывшего СССР, Югославии, Ирака, Сирии и еще ряда стран
превратились в зону маломасштабных военных конфликтов в конце 1990-х и
начале 2000-х годов. Региональные войны стали обычным явлением, как и
участие в них не только регулярных воинских формирований, но и различных частных военных компаний
(ЧВК).
Россияне сражались за национальные интересы своей страны в
Приднестровье, Чечне, Абхазии и Осетии, а затем настала очередь Сирии.
Все это время западная пресса пыталась представить мужественных россиян,
защищающих мирных людей, "озверевшими наемниками", а либералы
запугивали обывателей "вооруженными пассионариями".
Только к
реальности это не имеет никакого отношения. Не только профессиональные
военные помогали армии Дамаска освобождать сирийские земли от боевиков "Исламского государства" ("ИГ", "ИГИЛ" – запрещенная в России террористическая организация. – Прим. ред.), "Аль-Каиды" и других экстремистских группировок.
Благодаря, в том
числе, и бойцам из частной военной компании был спасен от
террористов ИГ народ Сирии. И двигали ими не только деньги, как нам пытаются внушить
прозападные СМИ, а еще и вполне искреннее желание уничтожить самую
мощную на данном этапе международную террористическую организацию. Шла
борьба за идею.
Бывшие ветераны боевых действий и военнослужащие,
помнящие, как советские войска покидали Афганистан с потерями, какой
период застоя и разрухи переживала армия после распада СССР, и на каком
социальном дне оказались защитники Родины, не могли остаться в стороне.
Слабость – не их выбор. Поруганная справедливость и пережитые нашей
страной унижения требовали восстановить честь и достоинство.
Русские
вернулись на мировую арену и отныне не намерены позволять западным
агрессорам и террористам диктовать свои правила игры. И не отступят, как
показали сирийские события. "Вагнеровцы" внесли решающий вклад в победу
над "Исламским государством", хотя никто не умаляет вклад
военнослужащих ВКС России и правительственных войск САР.
Западная
пресса и российские либеральные издания, чья редакционная политика
ориентирована на Госдеп, пытаются манипулировать общественным мнением.
Им важно умалить подвиг добровольцев, выставить их простыми наемниками,
готовыми ради денег на все.
Западными политиками и военными,
вполне вероятно, движет зависть и страх перед мужеством,
профессионализмом и идейностью бойцов из ЧВК "Вагнер". Ведь США
полностью провалились не только на Украине, но и во главе западной
коалиции в борьбе с ИГ в Сирии. Их военнослужащие и наемники из
американских, французских, британских и прочих ЧВК, воюют исключительно
за деньги и не способны, как россияне, сражаться до последнего бойца,
чтобы избавить мир от нависшей над ним угрозы терроризма, а именно такой
угрозой в свое время был ИГ.
Добавьте к этому и тот факт, что
западные правительства нарушали международное право, когда ставили под
угрозу жизнь мирного населения Сирии, финансировали и спасали
террористов. Российские добровольцы с боевиками не дружат и не
сотрудничают. Именно поэтому после того, как Россия решила откликнуться
на сирийский призыв о помощи, судьба ИГ была предрешена. Террористы
полностью уничтожены, но Запад еще пытается спасти их остатки, чтобы и
дальше сеять в Сирии разрушения.
Относительно роли добровольцев
из ЧВК "Вагнер" высказался военный эксперт Борис Рожин, отметивший, что
они отправились в арабскую республику, поскольку верили, что Россия в
Сирии ведет справедливую войну. В первую очередь, по идеологическим
причинам, а не ради заработка. Да, "они получают хорошие зарплаты. Но
те, кто туда поехал, не ехали только за деньгами".
Отрицать этот
факт пытаются западные СМИ с "внутрироссийскими подрывными структурами".
Действия "вагнеровцев" считаются достаточно эффективными, поэтому на
Западе их пытаются выставить в негативном свете, очернить, используя все
доступные для этого медиа-ресурсы. Вероятно, это часть антироссийской
информационной кампании, продолжающейся с 2014 года.
Ранее Дни.ру писали, что бойцы группы Вагнера помогли армии Сирии на юго-западе страны. Долгое время эти территории находились под контролем боевиков. Летом этого года добровольцы помогли разгромить незаконные вооруженные формирования. Кроме того, бойцы группы Вагнера принимали активное участие в битве за Пальмиру, Дейр-эз-Зор и в других крупных сражениях Сирийской войны.