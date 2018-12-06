Ведущий Вестей недели Дмитрий Киселев поделился планами организовать в конце августа 2019 года рэп-фестиваль на нудистском пляже в Коктебеле. Эта идея возникла у него после того, как начался хайп из-за сюжета в поддержку рэперов. Рэп-фест состоится через несколько дней после джазового фестиваля.

Ведущий "Вестей недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев поделился планами организовать в конце августа 2019 года рэп-фестиваль на знаменитом нудистском пляже в Коктебеле.Эта идея возникла у него после того, как начался, по его словам, "хайп" из-за сюжета в поддержку рэпера Хаски в частности и рэпа в целом в сюжете программы 2 декабря."Ситуация, в которую я попал с рэпом, вызвала очень большой хайп. Эта тема не оставляет мне иных шансов, кроме как сделать рэп-фестиваль в Коктебеле", — сказал телеведущий в комментарии радиостанции "Говорит Москва", добавив, что "рэп невозможно запретить так же, как невозможно запретить мат".Вероятно, рэп-фестиваль пройдет в курортном крымском поселке 28-30 августа – через несколько дней после того, как завершится международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party, основателем и организатором которого вот уже 16 лет является Дмитрий Киселев.Он сообщил, что KJP в следующем году пройдет в последние выходные августа (23-25 числа), а после джаза нужно пару дней на реконфигурацию площадки."И — запускаемся. Загремит крупнейший в России рэп open air", — пообещал Дмитрий Киселев.