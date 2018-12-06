У любителей обсудить тайную сторону личной жизни знаменитостей темы для разговоров, кажется, не кончатся никогда. По крайней мере, в СМИ регулярно появляются новые жареные факты. Дни.ру собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 декабря 2018 года.

У любителей обсудить тайную сторону личной жизни знаменитостей темы для разговоров, кажется, не кончатся никогда. По крайней мере, в СМИ регулярно появляются новые "жареные" факты. "Дни.ру" собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 декабря 2018 года.Алана Мамаева шокировала своих подписчиков неожиданным откровением. По словам красотки, ее муж изменял ей в том числе и со светской львицей Викторией Боней.Со слов девушки известно и о другой любовнице футболиста. Она рассказала, что Павел Мамаев обманывал ее с некоей девушкой из Вильнюса, которая занимается флористикой, а раньше якобы подрабатывала проституцией.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 декабря 2018 года читайте в и специальных .