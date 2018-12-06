Продюсер сериалов Молодежка и Кадетство Дмитрий Табарчук
избил директора певца Шуры Павла Депершмидта. Пострадавший находится в
больнице.
Продюсер сериалов "Молодежка" и "Кадетство" Дмитрий Табарчук
избил директора певца Шуры Павла Депершмидта. Пострадавший находится в
больнице.
Инцидент произошел в начале декабря в челябинском аэропорту. "Дмитрий
Табарчук почему-то решил меня избить, заявив, что он работает на Первом канале и ему все можно", – вспомнил Павел на своей странице в Instagram. Он также перечислил
многочисленные травмы, полученные в результате драки. "Закрытая черепно-мозговая
травма, сотрясение головного мозга, гематома верхней губы, ушиб мягких тканей
спины, груди. Ну и зубы", – рассказал он.
Певец Шура был возмущен ситуацией и написал гневный пост. "Людям
все человеческое стало чуждо. На глазах у всех взять и избить в аэропорту Челябинска
в ВИП-зале, кричать, что он работает на Первом канале и ему все можно... Откуда столько жестокости? Посмотрим, сойдет ли ему это все с рук,
как он и говорил!" – заявил артист. К тексту он прикрепил фотографию виновника.
Пресс-служба Уральского управления МВД на транспорте
сообщила, что заявление поступило от Павла Депершмидта 2 декабря по телефону. "Заявление
зафиксировали, проводится проверка, изучаются камеры видеонаблюдения", -
написали представители.
Уголовное дело по факту избиения директора Шуры в аэропорту в городе Челябинске будет возбуждено лишь тогда, когда врачи предоставят справку о состоянии мужчины.
В соответствии с документом будет установлена степень тяжести телесных повреждений, передает .