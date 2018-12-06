Продюсер сериалов Молодежка и Кадетство Дмитрий Табарчук избил директора певца Шуры Павла Депершмидта. Пострадавший находится в больнице.

Продюсер сериалов "Молодежка" и "Кадетство" Дмитрий Табарчукизбил директора певца Шуры Павла Депершмидта. Пострадавший находится вбольнице.Инцидент произошел в начале декабря в челябинском аэропорту. "ДмитрийТабарчук почему-то решил меня избить, заявив, что он работает на Первом канале и ему все можно", – вспомнил Павел на своей странице в Instagram. Он также перечислилмногочисленные травмы, полученные в результате драки. "Закрытая черепно-мозговаятравма, сотрясение головного мозга, гематома верхней губы, ушиб мягких тканейспины, груди. Ну и зубы", – рассказал он.Певец Шура был возмущен ситуацией и написал гневный пост. "Людямвсе человеческое стало чуждо. На глазах у всех взять и избить в аэропорту Челябинскав ВИП-зале, кричать, что он работает на Первом канале и ему все можно... Откуда столько жестокости? Посмотрим, сойдет ли ему это все с рук,как он и говорил!" – заявил артист. К тексту он прикрепил фотографию виновника.Пресс-служба Уральского управления МВД на транспортесообщила, что заявление поступило от Павла Депершмидта 2 декабря по телефону. "Заявлениезафиксировали, проводится проверка, изучаются камеры видеонаблюдения", -написали представители.Уголовное дело по факту избиения директора Шуры в аэропорту в городе Челябинске будет возбуждено лишь тогда, когда врачи предоставят справку о состоянии мужчины.В соответствии с документом будет установлена степень тяжести телесных повреждений, передает .