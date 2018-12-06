На Ставрополье сотрудникам ГИБДД пришлось в прямом смысле побегать за пьяным нарушителем. Мужчина проигнорировал их требование остановиться.

На Ставрополье сотрудникам ГИБДД пришлосьв прямом смысле побегать за пьяным нарушителем. Мужчинапроигнорировал их требование остановиться.Принявший на грудьавтолюбитель, поняв, что ему не скрыться от инспекторов на машине, решилспасаться бегством. Судя по всему, он не ожидал, что те окажутся физическиподготовленными.Инспекторы догнали и задержали хулигана, передает телеканал . Дыхание"спринтера" в алкотестер показало 0,65 промилле алкоголя. Также выяснилось, чтов августе мужчину лишили прав за пьяную езду. В отношении водителя возбужденоуголовное дело.