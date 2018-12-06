На Ставрополье сотрудникам ГИБДД пришлось
в прямом смысле побегать за пьяным нарушителем. Мужчина
проигнорировал их требование остановиться.
На Ставрополье сотрудникам ГИБДД пришлось
в прямом смысле побегать за пьяным нарушителем. Мужчина
проигнорировал их требование остановиться.
Принявший на грудь
автолюбитель, поняв, что ему не скрыться от инспекторов на машине, решил
спасаться бегством. Судя по всему, он не ожидал, что те окажутся физически
подготовленными.
Инспекторы догнали и задержали хулигана, передает телеканал . Дыхание
"спринтера" в алкотестер показало 0,65 промилле алкоголя. Также выяснилось, что
в августе мужчину лишили прав за пьяную езду. В отношении водителя возбуждено
уголовное дело.