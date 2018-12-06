Знаменитый режиссер выступил против поддержки западного кинематографа рублем. По мнению Никиты Михалкова, ему обидно за нашу страну.

Знаменитый режиссер выступил против поддержки западногокинематографа рублем. По мнению Никиты Михалкова, ему обидно за нашу страну.ПредседательСоюза кинематографистов России считает несправедливым сегодняшнее положение.Ведь зарубежное кино собирает в России миллиарды в то время, когда Запад давитна нашу страну."Мыслишком много денег отдаем людям, которые нас не уважают. Нам объявляютсанкции, нас пытаются нагнуть, а мы отдаем им деньги… Почему мы должны ихкормить", – цитирует Михалкова ТАСС. При этом он привел в примерфранцузский кинематограф, который "поднялся" именно на дозировании зарубежногокино.Вместе с тем,Михалков не назвал приемлемого соотношения российских и западных фильмов в отечественномпрокате. "Это все надо считать", – пояснил режиссер.Согласен сНикитой Михалковым и министр культуры России Владимир Мединский. Ранее онвыразил мнение, что меры протекционизма российского кинематографа должны бытьусилены. В ином случае Голливуд может разрушить российское кино.Мединский напомнил, что в западных странах также есть ограничение проката одного фильма в день 35%. Об ограничениипроката американских фильмов в нашей стране говорил и режиссер Карен Шахназаров.