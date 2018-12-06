Учёные скрестили растение с электронной системой, чтобы использовать его в качестве живого датчика освещённости.

Учёные "скрестили" растение с электронной системой, чтобы использовать его в качестве живого датчика освещённости. Теперь "модифицированный" антуриум может сам перемещаться к источнику света.Биологам хорошо известно, что растения используют электрические сигналы для реакции на изменение освещённости, влажности, температуры, на механическую стимуляцию, нанесение повреждений и даже силу тяготения. В каком-то смысле эти организмы являются живыми приборами, отслеживающими условия окружающей среды.Инженеры Массачусетского технологического института учли этот факт и встроили этот "датчик" в роботизированную систему на колёсах, создав своего рода кибернетический организм Elowan.В стебель и листья растения исследователи вживили электроды, считывающие естественные электрические сигналы. Компьютер воспринимал их и отдавал команду подвижной платформе. В итоге киборг подъезжал ближе к источнику света.Как отмечает издание TechXplore, подобный биологический датчик можно использовать, например, для управления солнечными батареями, чтобы на них всегда падало как можно больше света (к слову, мы ранее уже видели подобные разработки).Системы типа Elowan можно использовать и для того, чтобы получать от растения сигналы о том, насколько ему комфортно в данных условиях, или же для мониторинга состояния среды в доме. В принципе, управление освещённостью и другими параметрами среды в теплице можно буквально отдать в руки (ну или в стебли) самим растениям. Такая мера наверняка серьёзно повысит урожайность.В дальнейших планах команды MIT превратить растения в датчики температуры и влажности.Напомним, что ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) писали о том, как растения получили возможность предупреждать фермеров о засухе. Также мы рассказывали об использовании шпината в качестве детектора взрывчатки и о розе в роли накопителя энергии. Говорили мы и о цветке, окраской которого можно управлять с пульта. Новые технологии также помогли улучшить способность растений к фотосинтезу.