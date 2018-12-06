Российский биатлонист Эдуард Латыпов попал в неприятную ситуацию перед своим стартом в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в словенской Пюклюке. Спортсмену не принесли вовремя лыжи, из-за чего он опоздал на старт.

Российский биатлонист Эдуард Латыпов попал в неприятную ситуацию перед своим стартом в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в словенской Пюклюке. Спортсмену не принесли вовремя лыжи, из-за чего он опоздал на старт.В итоге Лытыпов допустил семь промахов на четырех огневых рубежах и в гонке занял только 98-е место."На Латыпова повлияло опоздание на старт, для него это был сильный стресс, — рассказал главный тренер сборной России, старший тренер мужской команды Анатолий Хованцев, которого цитирует "Спорт-экспресс". — Ему лыжи не принесли вовремя. Будем разбираться с сервисом по этому поводу".Победителем гонки стал француз Мартен Фуркад.