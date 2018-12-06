Концепцию представил представитель АО «Скоростные магистрали» Юрий Попов

Концепцию представил представитель АО «Скоростные магистрали» Юрий ПоповКонцепцию представил в рамках мероприятия «Итоги года с РБК. Рынок недвижимости 2018.» представитель АО «Скоростные магистрали» Юрий Попов. Она воплотила в себя 3 круга развития вокруг трассы ВСМ Москва-Казань.Первый круг или контур – это вокзал. Цифровизации подлежат большинство процессов, как управления, так и пользования вокзалами. Для управления вокзалом будет внедрена единая цифровая платформа, которая позволит управлять системами контроля и безопасности, расчета пассажиропотоков, а также численности персонала и оборудования. Взаимодействие всех технологических систем позволяет оптимизировать логистику и планировку. Объектно-ориентированная архитектура новых вокзалов позволяет учитывать и гармонично сочетать множество взаимодействующих друг с другом объектов и систем.Для пассажиров на всех вокзалах будут предусмотрены сервисы финансовых услуг, билетный сервис, электронная навигация, система биометрического сканирования и цифровой посадки на рейс с помощью смартфонов. Любой желающий сможет воспользоваться цифровыми магазинами, в которых можно купить товар просто просканировав, а затем получить его в конечном пункте поездки.При этом система продумана с максимальным комфортом для пассажиров, в том числе с ограниченными физическими возможностями. Рестораны и кафе, детские зоны, возможности для проведения выставок, музыкальных мероприятий, лекций и образовательных интерактивов, оборудованные Wi-Fi залы ожидания. Вокзалы становятся не только цифровыми и инновационными центрами, а приобретают новое значение - мультимодальных хабов или центров социальной и деловой жизни не только для пассажиров, но и жителей прилегающих территорий и городов.Второй круг - транспортно-пересадочные узлы спланированы, как мультимодальные транспортные системы, и позволят воспользоваться услугами перехватывающих парковок и различными видами транспорта. Широко представлены услуги: велопаркинга, каршеринга, такси, автобусного сообщения.«Вокзал – ТПУ – прилегающие территории. Развитие этих систем будет способствовать дополнительному росту пассажиропотоков, – говорит директор Коммерческого департамента АО «Скоростные магистрали» Юрий Попов – Железная дорога это не только и не столько поезд и рельсы, это в первую очередь люди, которые по ней ездят и наша задача создать для них комфортные условия, предоставить сервисы, опережающие время и развить среду, которая будет притягивать. Понятно, что прилегающие территории получают новый импульс в развитии как в жилищном строительстве, так и в деловой сфере, так происходит везде, но сделать это правильно, упорядоченно с наибольшими эффектами для людей, регионов, бизнеса, а также инвесторов и железнодорожников – это настоящий вызов. Мы его приняли».Третий круг – развитие прилегающих территорий. В проекте, представленном РЖД также представлены планы развития 15 территорий вокруг остановочных пунктов ВСМ Москва-Казань, которые предусматривают строительство как жилых комплексов, так и промышленно-производственных зон, социальных и развлекательных объектов. Общая площадь всех развиваемых территорий более 3000 гектар.Вокзал во ВладимиреВокзал в ГороховцеВокзал в Петушках