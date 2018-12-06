Российский следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с инцидентом в московской школе, куда один из учеников пришел с ножом. Статья пока не уточняется. Напомним, 6 декабря ученик образовательного учреждения №1359, что на юго-востоке столицы, пришел на уроки с ножом и объявил, что собирается покончить жизнь самоубийством.

Российский следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с инцидентом в московской школе, куда один из учеников пришел с длинным ножом. Статья пока не уточняется, пишет агентство ТАСС со ссылкой на представителя СК Юлию Иванову.Напомним, 6 декабря ученик образовательного учреждения №1359, что на юго-востоке столицы, пришел на уроки с ножом и объявил, что собирается покончить жизнь самоубийством. Охрана успела схватить молодого человека и отобрать у него оружие, после чего школьника заперли и вызвали полицию.Правоохранительные органы на всякий случай эвакуировали всех учеников. Пострадавших нет. Сам подросток отправлен в больницу, полиция выясняет мотивы его действия.