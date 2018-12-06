Опоры открытого в мае этого года Крымского моста продолжают смещаться. С таким шокирующим заявлением выступили в украинском министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Впрочем, в Незалежной то и дело сочиняют нелепые байки про трассу, поэтому к очередным россказням о ее проблемах следует относиться с большой настороженностью.

Опорыоткрытого в мае этого года Крымского моста продолжают смещаться. Стаким шокирующим заявлением выступили в украинском министерстве повопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенныхлиц. Впрочем, в Незалежнойто и дело сочиняют нелепые байки про трассу, поэтому к очереднымроссказням о ее проблемах следует относиться с большой настороженностью.ведомстве заявили, что при строительстве Крымского моста не были учтенывсе значимые факторы. "Технологически эта часть очень узкая. Поэтому вслучае малейших проблем морские пробки создаются очень быстро", -цитирует украинское издание "Обозреватель" руководителя министерстваВадима Черныша.Пословам чиновника, на состояние трассы через Керченский пролив будутвлиять многие факторы, в том числе весенний ледоход. "Они сейчас будутпытаться с этим справиться. Ледоколами, подрывами, если будет скоплениельда", – заявил глава министерства оккупированных территорий.Украинскийчиновник, видимо, настолько переживает за состояние ,что предлагает отправить туда международную миссию, которая дала быобъективную оценку его состоянию. "Но, конечно, оккупанты отказываются",– пожаловался украинец.О неполадках с опорами Крымского моста СМИ Незалежной,известные своей ангажированностью, трубят уже не одну неделю.Журналисты заявляют, что одни объекты трассы проседают со скоростью 89миллиметров в год, а другие наоборот – поднимаются на 52 миллиметра.Свои сомнительные оценки украинские СМИ подтверждаютнекими снимками со спутника. Как можно было оценить состояние Крымскогомоста вплоть до миллиметра по таким изображениям украинские журналистыне объяснили.Басни сказочников из Незалежной опровергли в инфоцентре"Крымский мост". Заявления украинских СМИ там назвали очередным мифом."Сейчас ваше настроение сместится в сторону веселья, а я (мост) буду наместе всегда", – говорится в сообщении инфоцентра на официальной странице в Facebook.Напомним,движение по автомобильной части открыл в мае этого годапрезидент России Владимир Путин. Он лично проехал через Керченскийпролив за рулем КамАЗа. Рано утром следующего дня открылось движение длявсех автомобилистов. К настоящему времени по трассе проехали более 3,3миллиона транспортных средств.конце следующего года должна открыться железнодорожная часть трассы через Керченский пролив. Поезда свяжут Симферополь и другие городаполуострова с Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону, Казанью,Екатеринбургом.