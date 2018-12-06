Пока еще солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина шокировала изменившимся внешним видом. Звезда заметно набрала в весе.

Пока еще солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина шокировала изменившимсявнешним видом. Звезда заметно набрала в весе.Ольга обожает провоцировать публику откровенными нарядами.Знаменитость с удовольствием демонстрирует пышный бюст, плоский живот и точенуюталию. Поклонники всегда приходили в восторг от нескромных нарядов Серябкиной,однако, судя по всему, эти времена прошли.На прошедшем новогоднем шоу "SnowПати 4" Ольга выглядела очень необычно. Она появилась на мероприятии в прозрачном беломплатье с атласными полосами.Фанаты группы SEREBRO не узнали девушку. Красотка оченьизменилась: грудь и плечи– заметно располнели, а живот подрос. А уж после того,как фотоотчет с мероприятия появился в Сети, поползли слухи, что девушка вположении. Естественно, были и те, кто не поверил в теорию и скором материнстве – Серябкину упрекнули в отсутствии вкуса."Беременность походу (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Все супер только можно былопоприличней одеться.очень дешево смотрится.явно не Gaga", "Так похожа набеременняшку 😅🐣", "Кабанчик такой миленький", -писали интернет– обыватели.Напомним, недавно сало известно, что Ольга Серябкинапокидает группу SEREBRO. Артистка сообщила поклонникам, что будет заниматьсясольным проектом. К слову, вполне вероятно, что звезда решила оставить коллективиз-за перемен в личной жизни. Добавим, что вслед за Серябкиной на вольные хлебаотправились и остальные участницы – Татьяна Моргунова и Екатерина Кищук.