Пока еще солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина шокировала изменившимся
внешним видом. Звезда заметно набрала в весе.
Пока еще солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина шокировала изменившимся
внешним видом. Звезда заметно набрала в весе.
Ольга обожает провоцировать публику откровенными нарядами.
Знаменитость с удовольствием демонстрирует пышный бюст, плоский живот и точеную
талию. Поклонники всегда приходили в восторг от нескромных нарядов Серябкиной,
однако, судя по всему, эти времена прошли.
На прошедшем новогоднем шоу "SnowПати 4" Ольга выглядела очень необычно. Она появилась на мероприятии в прозрачном белом
платье с атласными полосами.
Фанаты группы SEREBRO не узнали девушку. Красотка очень
изменилась: грудь и плечи– заметно располнели, а живот подрос. А уж после того,
как фотоотчет с мероприятия появился в Сети, поползли слухи, что девушка в
положении. Естественно, были и те, кто не поверил в теорию и скором материнстве – Серябкину упрекнули в отсутствии вкуса.
"Беременность походу (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Все супер только можно было
поприличней одеться.очень дешево смотрится.явно не Gaga", "Так похожа на
беременняшку 😅🐣", "Кабанчик такой миленький", -
писали интернет– обыватели.
Напомним, недавно сало известно, что Ольга Серябкина
покидает группу SEREBRO. Артистка сообщила поклонникам, что будет заниматься
сольным проектом. К слову, вполне вероятно, что звезда решила оставить коллектив
из-за перемен в личной жизни. Добавим, что вслед за Серябкиной на вольные хлеба
отправились и остальные участницы – Татьяна Моргунова и Екатерина Кищук.