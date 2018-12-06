Отношения Дарьи Друзьяк и якобы изнасиловавшего ее певца Александра Серова вышли на новый уровень. Теперь прославленный артист уверяет, что звезда скандально известного телепроекта Дом-2 украла у него внушительную сумму денег, и за это Дарье грозит до шести лет тюрьмы.

Отношения Дарьи Друзьяк и якобы изнасиловавшего ее певца Александра Серова вышли на новый уровень. Теперь прославленный артист уверяет, что звезда скандально известного телепроекта "Дом-2" украла у него внушительную сумму денег, и за это Дарье грозит до шести лет тюрьмы.Очная ставка между Александром Серовым и Дарьей Друзьяк пройдет в студии шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". На своей официальной страничке в социальной сети Instagram бывшая участница Стройки любви публиковала несколько видеозаписей. На одной из них Дарья представлена сидящей в наручниках. "Сегодня с 17:25 на канале "Россия 1" вы услышите мое последнее слово", – пообещала Друзьяк.В первом ролике сказано, что Дарья и Александр, сидящий в инвалидном кресле, встретились в суде в Красногорске, куда та подала заявление на артиста об изнасиловании. "За что? Короткая фраза: за что? Просто по-человечески ответь: за что?" – обратился к Друзьяк Серов.В интервью представителям СМИ Дарья с возмущением высказалась: "Вот только что прошла очная ставка и у меня просто слов не хватает. Человек сидит на инвалидной коляске, строит из себя больного-немощного и поливает меня грязью!" Оказывается, Серов обвинил Друзьяк в краже 300 тысяч рублей.Артист написал заявление в полицию и теперь намерен доказать, Дарья воровка. "Единственное. в чем он не может меня обвинить, это в том, что я испортила ему молодость!" – эмоционально прокомментировала все обвинения звезда телепроекта "Дом-2". Отметим, что если вина Друзьяк будет доказана, то ей грозит до шести лет тюрьмы.Дарья отрицает причастность к исчезновению крупной суммы денег. "Я всего лишь сказала правду. И за свою правду я должна сесть в тюрьму?" – задала риторический вопрос Друзьяк. Серов же намерен идти до конца. "Если Его Величество Господь нас сейчас слушает, буду я еще копытами двигать по этой земле, ты получишь по полной программе..." – пообещал артист.Собственно, обменявшись такими любезностями в суде, теперь Друзьяк и Серов будут общаться на шоу Андрея Малахова. Напомним, модель и экс-участница "Дома-2" Дарья Друзьяк заявила на программе "Прямой эфир" телеканала "Россия 1", что была изнасилована певцом Александром Серовым и теперь носит его ребенка. Народный артист отрицает обвинения в свой адрес.Отметим, что вскоре после публикации Дарья Друзьяк удалила эти видео.