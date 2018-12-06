Следственный комитет начал доследственную проверку инцидента в московской школе, куда 6 декабря один из учеников пришел с ножом. Следователи уже прибыли в учебное заведение в районе Жулебино, сообщила представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова

Выясняются все обстоятельства произошедшего, с ребенком работают специалисты, опрашиваются сотрудники и руководство школы, — цитирует Иванову РИА Новости. Утром в четверг ученик старших классов школы № 1359 принес на уроки нож. Ученики и педагоги были эвакуированы из здания, подростка заблокировали в помещении. На место ЧП выехали полицейские и уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.Как сообщил мэр города Сергей Собянин, подростка убедили сдаться, юношу передали психиатрам. По некоторым данным, он состоит на учете в психдиспансере. Источник Интерфакса заявил, что причиной поведения подростка стал недопуск к Единому государственному экзамену (ЕГЭ), после которого он находился в состоянии психоэмоционального шока.